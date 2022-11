Samolot napędzany wodorem staje się coraz bardziej realny

Po raz pierwszy w historii nowoczesny silnik lotniczy został zasilony wodorem. W południowo-środkowej Anglii na Równinie Salisbury trwają testy przeprowadzane przez Rolls-Royce'a we współpracy z linią lotniczą EasyJet.

W południowo-środkowej Anglii na Równinie Salisbury trwa testowanie małego lotniczego silnika odrzutowego, który pewnego dnia może doprowadzić do ogromnych zmian w przemyśle lotniczym. Sam silnik jest niemal całkowicie konwencjonalny. Jest to turbina gazowa Rolls-Royce AE-2100A, konstrukcja powszechnie stosowana w samolotach regionalnych na całym świecie.

To, co jest niezwykłe, to zastosowane paliwo. Po raz pierwszy w historii nowoczesny silnik lotniczy został zasilony wodorem.

- Powodem, dla którego patrzymy na wodór, jest tak naprawdę dążenie do Net Zero - wyjaśnia Alan Newby, dyrektor ds. technologii lotniczych w Rolls-Royce.

Projekt jest wspierany przez easyJet, który przeznaczył na ten cel kilka milionów funtów.

- Paliwo wodorowe to "ekscytująca" propozycja - mówi David Morgan, dyrektor operacyjny EasyJet

Firma wierzy, że energia wodorowa oferuje najlepszą drogę do zmniejszenia emisji z lotnictwa krótkodystansowego. - Kilka lat temu zaczęliśmy zastanawiać się, co może zasilać samoloty przyszłości - wyjaśnia David Morgan.

- Przyjrzeliśmy się technologii akumulatorów i było całkiem jasne, że technologia akumulatorów prawdopodobnie nie odegra tej roli w przypadku dużych samolotów komercyjnych, którymi latamy. Doszliśmy do wniosku, że wodór jest dla nas bardzo ekscytującą propozycją - dodaje.

Po analizie wyników testu naziemnego, partnerstwo planuje serię dalszych testów na platformie, prowadzących do pełnowymiarowego testu naziemnego silnika odrzutowego Rolls-Royce Pearl 15.

Partnerstwo jest inspirowane globalną, wspieraną przez ONZ kampanią Race to Zero, do której obie firmy się dopisały, zobowiązując się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do roku 2050.

Wodór lepszy niż akumulator, ale problemów nie brakuje. Choćby z magazynowaniem

Przewaga wodoru nad akumulatorami polega na tym, że zapewnia on znacznie więcej mocy na kilogram. Baterie są po prostu zbyt ciężkie, aby zasilać większe samoloty. Mimo to - jak podaje BBC - lotnictwo wodorowe pozostaje bardzo odległą perspektywą. Dotychczasowe testy pokazały jedynie, że silnik odrzutowy wykorzystujący wodór może pracować na niskich obrotach.

Przejście od tego momentu do zbudowania całkowicie nowego silnika, zdolnego do bezpiecznego napędzania samolotu pasażerskiego, będzie wymagało znacznie więcej badań - i znacznych inwestycji.

Sam samolot również będzie musiał zostać przeprojektowany. Wodór, nawet w postaci płynnej, zajmuje około cztery razy więcej miejsca niż paliwo z ropy naftowej, potrzebne do pokonania tego samego dystansu.

Aby w ogóle zrobić z wodoru ciecz, trzeba go schłodzić do temperatury -253 stopni Celsjusza. Przed podaniem do silnika, trzeba go jednak z powrotem zamienić w gaz.

Zielony, szary czy niebieski. Kolor wodoru ma znaczenie

Inną kluczową kwestią jest to, skąd pochodzi wodór pochodzi. Paliwo używane w testach to tak zwany zielony wodór produkowany w Europejskim Centrum Energii Morskiej na Orkadach.

Jednak większość wodoru produkowanego obecnie do celów przemysłowych uzyskuje się w procesie polegającym na mieszaniu pary wodnej o wysokiej temperaturze z gazem ziemnym pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób powstaje jednak znaczna ilość dwutlenku węgla, który jest następnie uwalniany do atmosfery. Wymaga to również znacznej ilości energii, która jest często dostarczana przez spalanie paliw kopalnych.

Jedną z alternatyw jest tak zwany niebieski wodór. Jest on produkowany w ten sam sposób, ale dwutlenek węgla jest wychwytywany i albo przechowywany, albo ponownie wykorzystywany.