Samolot PAŻP będzie wykonywał loty kontrolno-pomiarowe na Litwie

Litewska Oro Navigacija jest odpowiednikiem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie poszukuje nowych źródeł finansowania. W ostatnich tygodniach Agencja wygrała przetarg ogłoszony przez litewską Oro Navigacija. Kolorowy samolot Inspekcji Lotniczej PAŻP potocznie zwany Papugą, będzie przez trzy lata wykonywał loty kontrolno-pomiarowe na terenie Litwy, a dochód z tej działalności zasili mocno nadwyrężony kryzysem budżet Agencji" - poinformował PAŻP.

Agencja podkreśliła, że utrzymuje się obecnie wyłącznie z opłat nawigacyjnych, które przez pandemię COVID-19 "zostały mocno zachwiane".

"Wstrzymanie płatności Eurocontrol (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej - red.) za usługi świadczone przez europejskie ANSP od lutego do maja, oznacza, że do listopada br. PAŻP jest całkowicie pozbawiona wpływów z tytułu wykonanych usług. PAŻP widzi tymczasem potencjał zarabiania na sprzedaży usług i produktów, takich jak te świadczone przez naszą Inspekcję Lotniczą. To idealny sposób na dywersyfikację przychodów w latach dekoniunktury, co pokazuje przykład naszych odpowiedników w innych państwach" - czytamy.

PAŻP w czerwcu 2020 r., wraz z innymi podmiotami świadczącymi usługi inspekcji lotniczej, został zaproszony do złożenia oferty w przetargu na loty kontrolno-pomiarowe litewskich lotniczych pomocy nawigacyjnych w latach 2020-2023.

"W październiku br. oferta Agencji została uznana za najkorzystniejszą z kilku nadesłanych, dlatego Agencja będzie odpowiedzialna za wykonanie łącznie sześciu kilkudniowych misji zaplanowanych na każdy rok, podczas których wszystkie pomoce nawigacyjne Oro Navigacija zostaną poddane sprawdzeniu. Opcjonalnie PAŻP może być również poproszona o przeprowadzenie kontroli naziemnej (...) z podejściem według wskazań przyrządów i usług kontroli procedur na lotniskach w Połądze i Kownie" - napisano. Kontrakt, który będzie obowiązywał od listopada 2020 r. do maja 2023 r., jest także kolejnym przykładem zaangażowania we wzajemną współpracę PAŻP i Oro Navigacija w Baltic FAB.

"Warto także dodać, że pomimo trwającej pandemii COVID-19, Inspekcja Lotnicza PAŻP, wykonała w ostatnich miesiącach cztery zlecenia na loty kontrolno-pomiarowe dla dwóch europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, dla zarządcy lotniska oraz dla wykonawcy systemu ILS" - przekazała Agencja.

Pierwszym z nich były pomiary w bazie NATO na Litwie - EYSA, Siauliai (Szawle). Kolejne zostały zakończone pod koniec października. Na zlecenie cypryjskiego DCA zostało wykonana walidacja procedur podejścia do lądowania na lotniskach w Larnace i Pafos. Natomiast na zlecenie mołdawskiego MoldATSA została wykonana m.in. kontrola świetlnych pomocy nawigacyjnych na obu drogach startowych Międzynarodowego Portu Lotniczego w Kiszyniowie.

Inspekcja Lotnicza PAŻP istnieje od 1963 r. a do jej zadań należy: inspekcja lotniskowych urządzeń naziemnych oraz walidacja instrumentalnych procedur lotu. Flota Inspekcji Lotniczej PAŻP składa się z dwóch samolotów: L-410 UVP-E 15 "Turbolet" oraz Beechcraft King Air 350i.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.