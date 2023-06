Samolot z amerykańskimi pasażerami na pokładzie awaryjnie lądował w Rosji

Kilka dni temu prezes United Airlines Scott Kirby ostrzegał przed sytuacją, gdy samolot lecący tranzytem nad Rosją z amerykańskimi pasażerami będzie musiał awaryjnie lądować. Doszło do takiej, sytuacji maszyna linii Air India lecąca do San Francisco wylądowała w Magadanie.

Od rozpoczęcia agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę Unia Europejska, Kanada i Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty pasażerskie. W odpowiedzi na tę decyzję Rosja wprowadziła takie same przepisy odnoszące się do maszyn amerykańskich linii lotniczych.

Jednak loty nadal swobodnie realizują przewoźnicy z Chin, Turcji, Bliskiego Wschodu i Indii. Często są to trasy do amerykańskich miast. Ze względu na napięte relacje pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi, podczas odbywającego się w minionym tygodniu dorocznego spotkania branży lotniczej w Stambule, przed potencjalnym niebezpieczeństwem ostrzegał prezes linii United Airlines Scott Kirby.

Prezes linii United Airlines ostrzegał przed korzystaniem z lotów odbywających się w rosyjskiej przestrzeni powietrznej

- Co się stanie, jeśli z powodów medycznych, technicznych lub awarii samolot, na pokładzie którego są obywatele amerykańscy, będzie musiał lądować na jednym z rosyjskich lotnisk? To grozi kryzysem, gdy wśród pasażerów znajdzie się prominentny obywatel. Trzeba to przewidzieć - mówił Scott Kirby.

Minęło ledwie kilkadziesiąt godzin od tej wypowiedzi, gdy scenariusz zrealizował się. Samolot Air India lecący z New Delhi do San Francisco przelatywał nad Rosją, gdy piloci przekazali wiadomość o uszkodzeniu jednego silnika w Boeingu 777-200 LR. W trybie awaryjnym otrzymali zgodę na lądowanie na syberyjskim lotnisku w Magadanie.

Pasażerowie samolotu Air India spędzili dzień na lotnisku w rosyjskim Magadanie

Załoga i 216 pasażerów, w tym kilkudziesięciu Amerykanów, musieli spędzić cały dzień na rosyjskiej ziemi. Usunięcie usterki nie było możliwe i konieczne było wysłanie zapasowego samolotu. W tym czasie pasażerowie czekali i spali w pobliskiej szkole na materacach ułożonych w klasach, ponieważ w hotelach brakowało wolnych miejsc.

W opublikowanym komunikacie dotyczącym tej sytuacji można przeczytać, że amerykański Departament Stanu na bieżąco monitorował sytuację dotyczącą swoich obywateli, ale szczęśliwie nie doszło do żadnych incydentów. Po tym jak uczestnicy feralnego rejsu odlecieli do San Francisco ponownie wydano zalecenie, aby w miarę możliwości Amerykanie wybierali połączenia, które nie mają wyznaczonej trasy przelotowej w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Dużym problemem może okazać się naprawa Boeinga na rosyjskim lotnisku

Do rozwiązania pozostaje jeszcze problem samolotu, który wymaga naprawy silnika, ale w obecnej sytuacji Boeing nie może bezpośrednio do Rosji wysłać części zamiennych. Zapewne właściciel maszyny - linie Air India - otrzymają jednorazową zgodę i indyjscy mechanicy naprawią samolot, który bezpiecznie odleci z Magadanu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl