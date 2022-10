Samolotem z Katowic do Amsterdamu. Uruchomiono nowe połączenie lotnicze

Holenderskie linie lotnicze KLM uruchomiły połączenie z lotniska Katowice do Amsterdamu. To pierwsze połączenie tego przewoźnika z Pyrzowic i 6. trasa KLM z Polski do holenderskiej stolicy. Obowiązujący od niedzieli zimowy rozkład lotów z Pyrzowic zawiera 62 trasy do 60 lotnisk.

To ważny moment w historii Katowice Airport. Wierzę, że ten kierunek zostanie bardzo dobrze przyjęty przez rynek i częstotliwość rejsów na tej trasie podwoi się - skomentował Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Linie lotnicze KLM uruchomiły połączenie z Katowice do Amsterdamu

"Debiut holenderskiej linii lotniczej KLM w Pyrzowicach to ważny moment w historii Katowice Airport. Wierzę, że ten kierunek zostanie bardzo dobrze przyjęty przez rynek i już od najbliższego sezonu letniego częstotliwość rejsów na tej trasie podwoi się" - skomentował Artur Tomasik, prezes zarządzającego pyrzowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Amsterdam należy do największych europejskich portów przesiadkowych; linie KLM oferują stamtąd wiele połączeń dalekodystansowych. Katowice są szóstym miastem w Polsce - po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu - skąd KLM oferuje bezpośrednie loty do Holandii. Łącznie z Katowicami, oferta KLM z Polski obejmuje 68 lotów tygodniowo. Loty z Katowic są realizowane samolotem Embraer E195-E2, ze 112 miejscami w klasie ekonomicznej i 20 miejscami w klasie biznes. Lot trwa niespełna dwie godziny.

Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze KLM realizują wszystkie swoje loty przez port bazowy Schiphol w Amsterdamie. Wspólnie z francuskimi liniami Air France, KLM tworzy jeden z największych sojuszy lotniczych w Europie, będący liderem w liczbie połączeń międzykontynentalnych z Europy. Sojusz oferuje wspólnie ponad 310 kierunków na 5 kontynentach.

Lotnisko Katowice spodziewa się zamknięcia 2022 roku liczbą ok. 4,5 mln obsłużonych pasażerów - będzie to ok. 93-94 proc. ruchu w tym porcie przed pandemią. W przyszłym roku lotnisko przewiduje rekordową liczbę ponad 5 mln podróżnych.

Zimowy rozkład lotów z Pyrzowic zawiera 62 trasy do 60 lotnisk w 30 państwach

Wprowadzony od niedzieli tegoroczny zimowy rozkład lotów z Pyrzowic zawiera 62 trasy do 60 lotnisk w 30 państwach, w tym rekordowe dotąd w Katowicach w tym okresie 23 kierunki czarterowe. Połączenia regularne oferuje pięciu przewoźników: Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze LOT i KLM. W sprzedaży dostępnych jest 39 tras.

Najbogatszą siatkę połączeń regularnych deklaruje Wizz Air: 23 kierunki. Samoloty węgierskiego przewoźnika obsłużą loty do 13 państw, w tym do Wielkiej Brytanii (Bristol, Leeds-Bradford, Doncaster-Sheffield, Liverpool, Londyn-Luton), Włoch (Neapol, Rzym-Fiumicino i Katania) czy Hiszpanii (Barcelona, Fuerteventura, Teneryfa).

Wizz Air będzie też latał do Norwegii (Bergen i Oslo-Torp), Niemiec (Dortmund), do Malmo w Szwecji, Larnaki na Cyprze, Reykjaviku na Islandii, na portugalską Maderę czy na Maltę. Ponadto w sezonie zimowym Wizz Air obsłuży połączenia z Katowice Airport do Aten, Eindhoven, na lotnisko Kutaisi w Gruzji, do Tel Awiwu i do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ryanair w sezonie zimowym oferuje z Pyrzowic 13 kierunków, w tym cztery do Włoch (Katania, Mediolan-Bergamo, Wenecja i Forli), trzy do Wielkiej Brytanii (Londyn-Stansted, Manchester i Edynburg), dwa do Niemiec (Dortmund i Kolonia/Bonn), a także do Pafos na Cyprze, Aten, Dublina oraz do Oslo-Gardermoen.

Siatkę połączeń regularnych Katowice Airport w sezonie zimowym uzupełniają trzy trasy linii tradycyjnych. Na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT można polecieć z Pyrzowic do Warszawy, a z niemiecką Lufthansą do Frankfurtu.

Biura podróży udostępniają z Pyrzowic 23 kierunki czarterowe

Biura podróży udostępniają z Pyrzowic 23 kierunki czarterowe, w tym 9 długodystansowych. Najwięcej połączeń - cztery - jest dostępnych do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh, Taba) oraz Hiszpanii (Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Teneryfa). Dostępne są także Antalya w Turcji i Salalah w Omanie, Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, portugalska Madera, Agadir w Maroku czy tunezyjska Djerba.

Z dziewięciu tras dalekodystansowych sześć będzie obsługiwanych szerokokadłubowym Boeingiem 787-8 Dreamliner PLL LOT: do Cancun w Meksyku, Punta Cany i Puerto Platy w Dominikanie, do Bangkoku i Phuket w Tajlandii oraz Varadero na Kubie. Ponadto w ofercie dalekich tras dostępne są: Mombasa w Kenii, Bandżul w Gambii i tanzańska wyspa Zanzibar.

