Samoloty sprzedają się jak świeże bułeczki

Jak co roku branża lotnicza organizuje w połowie lipca ważne biznesowe spotkanie na lotnisku w Farnborough położonym niedaleko od Londynu. W ciągu zaledwie kilku dni Airbus i Boeing, ale także inne firmy na przykład brazylijski Embraer podpisali wielomiliardowe kontrakty na dostawy nowych samolotów.

W tym roku na lotnisku Farborough pod Londunem panują niezwykłe upały przekraczające w cieniu 40 stopni C, ale też atmosfera biznesowa jest bardzo gorąca. To co dzieje się w ostatnich dniach i tygodniach można śmiało nazwać pogonią za straconym czasem. Pandemia Covid-19 odcisnęła się na całej branży, dotknęła niemal wszystkie linie lotnicze, lotniska, a przede wszystkim producentów samolotów. Teraz zaś w ciągu zaledwie krótkiego czasu wzrost przewozów jest notowany na poziomie z lata 2019 roku kiedy odnotował historycznie wysokie poziomy. Okazuje się, że brakuje nie tylko pilotów i personelu pokładowego, ale także nowych, ekonomicznych maszyn.

Dwaj najwięksi gracze niemal każdego dnia ogłaszają kolejne komunikaty o nowych zamówienia na samoloty. Kontrakty podpisują linie lotnicze, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne szukające pewnych inwestycji w niepewnych czasach, firmy cargo oraz sektor wojskowy. W ciągu miesiąca Boeing jest w stanie wyprodukować około 40 maszyn, podobnie sprawa wygląda w Boeingu. Do dodatkowego wysiłku zostali zmuszeni dostawcy silników, elementów wyposażenia. Nikt nie myśli o wakacjach w tym roku.

Firmy z branża lotniczej podobnie jak energetyka, górnictwo węgla i metali oraz wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej notują poważne wzrosty na wszystkich światowych giełdach.

Airbus kilka dni temu podpisał kontrakt na dostawę 292 maszyn dla trzech chińskich linii lotniczych, na spotkaniu w Farborough Delta Airlines zamówiła 12 sztuk A220. Kolejne umowy mają być ogłaszane w najbliższych dniach.

Boeing przyjął odmienną strategię marketingową, negocjował warunki z klientami, ustalał terminy dostaw, ale właśnie w Anglii przekazał do publicznej wiadomości, że Delta Airilnes zamówiła 100 samolotów 737Max 10 z opcją na kolejnych 10. To było w poniedziałek, a dziś amerykański fundusz inwestycyjny 777 Partners zapisał się na 66 samolotów 737Max na potrzeby dwóch kontrolowanych nisko kosztowych linii lotniczych w Australii i Kanadzie. Natomiast spółka przewozów cargo japońskiego przewoźnika ANA kupi kolejnych 20 maszyn.

Festiwal lotniczy trwa w najlepsze, korzystają na tym także mniejsi producenci, jak na przykład brazylijski Embraer, który otrzymał zamówienia na ponad 20 maszyn od amerykańskich regionalnych przewoźników.

