Samson: Z lotnisk w Polsce może skorzystać w br. blisko 45 mln osób

Polskie lotniska obsłużą w tym roku blisko 44,7 mln osób; to ok. 91 proc. pasażerów z 2019 r., ostatniego przed pandemią - prognozuje prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Ryzykiem dla szacunków jest m.in. wojna w Ukrainie i warunki makroekonomiczne na świecie - dodaje.

Według ULC w całym 2019 r. polskie lotniska obsłużyły 49 mln pasażerów, rok później 14,5 mln podróżnych, a w 2021 r. - ponad 19,6 mln osób. W Polsce działa 15 lotnisk pasażerskich.

Lotnictwo wraca do wyników sprzed pandemii, kiedy samoloty po prostu stały sobie spokojnie

"W 2023 roku ruch lotniczy powinien zbliżyć się do poziomu z 2019. Czynnikami, które mogą spowolnić jego dynamikę są wojna w Ukrainie oraz pogarszające się warunki makroekonomiczne na rynkach światowych" - przekazał PAP prezes ULC.

W ocenie Samsona, wzrost cen paliwa lotniczego i energii, a także wysoka inflacja mogą zwiększyć koszty działalności przewoźników, lotnisk oraz innych podmiotów działających na rynku lotniczym. Jeśli przełoży się to na wzrost cen biletów, popyt na latanie może się obniżyć - wskazał. "Niemniej jednak nadal spodziewamy się wzrostu liczby pasażerów w stosunku do 2022 roku" - powiedział.

Jak dodał, dla Polski, podobnie jak innych państw Europy Wschodniej i Centralnej, "dużym wyzwaniem pozostaje dodatkowo zamknięcie większości wschodniej granicy dla ruchu lotniczego". "Oznacza to znaczne wydłużenie lotów i ich kosztów, przede wszystkim na kierunkach azjatyckich" - podkreślił.

Prezes ULC był pytany, ile w tym roku pasażerów mogą obsłużyć polskie lotniska?

Odparł: "Prognozuje się, że w 2023 roku zostanie obsłużonych ok. 91 proc. liczby pasażerów z 2019 roku, a więc ok. 44,7 mln osób. Z aktualnych danych wynika, że w 2023 roku zostanie przewiezionych więcej pasażerów niż w 2022, jednak nie uda się jeszcze osiągnąć liczby pasażerów, która była przewożona z i do Polski przed wybuchem epidemii Covid-19".

Jak powiedział, lotniska krajowe przygotowują się do nadchodzącego sezonu letniego. "Prowadzona jest rekrutacja pracowników i modernizacja infrastruktury wykorzystywanej do kontroli osób i bagażu" - wskazał.

Zwrócił również uwagę na inwestycje dotyczące infrastruktury lotniskowej, podejmowane przez zarządzających portami, na podstawie potrzeb danego lotniska. "Największymi tego rodzaju inwestycjami są z pewnością budowa lotniska Warszawa-Radom oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego" - zaznaczył.

Według danych UCL, w pierwszej połowie 2022 r. w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym - obsłużono ponad 16,6 mln pasażerów

To wynik ponad 4-krotnie wyższy niż w pierwszej połowie 2021 r., ale o 25,5 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r. Przez pierwszych 6 miesięcy ub.r. na krajowych lotniskach wykonano 144,7 tys. operacji lotniczych, 3-krotnie więcej niż w roku 2021 i o 23,3 proc. mniej niż w 2019 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym.

