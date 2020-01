Sasin: przejęcie Condora przez PGL to bardzo dobra transakcja

Przejęcie przez Polską Grupę Lotniczą linii Condor to bardzo dobra transakcja - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że finansowanie tej transakcji udało się zrealizować dzięki współpracy LOT z innymi podmiotami spółek Skarbu Państwa z sektora finansowego.

Wszystko zostało bardzo dokładnie przeanalizowane przez organy spółki LOT, przez zarząd i radę nadzorczą - powiedział w poniedziałek minister Jacek Sasin.

A to, że montaż finansowy do tej transakcji udało się zrealizować dzięki rzeczywiście dobrej współpracy LOT z innymi podmiotami spółek Skarbu Państwa z zakresu sektora finansowego - to bardzo dobrze - dodał.

Pomysł takiego jednolitego nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych był dobry, bo pozwolił na realizację tego przedsięwzięcia - podkreślił Jacek Sasin.

Nadzorowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych Polska Grupa Lotnicza, właściciel PLL LOT, ogłosiła w piątek w Hamburgu podpisanie umowy przejęcia linii Condor.

"Wszystko zostało bardzo dokładnie przeanalizowane przez organy spółki LOT, przez zarząd i radę nadzorczą. I przez właściciela, czyli w tym przypadku Ministerstwo Aktywów Państwowych, bo my reprezentujemy tego publicznego właściciela" - powiedział w poniedziałek w programie "Tłit" na portalu wp.pl minister Sasin.

Jak dodał "to jest naprawdę bardzo dobra transakcja".

"A to, że montaż finansowy do tej transakcji udało się zrealizować dzięki rzeczywiście dobrej współpracy LOT z innymi podmiotami spółek Skarbu Państwa z zakresu sektora finansowego - to bardzo dobrze, bo to pokazuje, że pomysł takiego jednolitego nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych był dobry, bo pozwolił na realizację tego przedsięwzięcia" - powiedział.



W piątkowym komunikacie podano, że Lazard i Bank Pekao IB były doradcami finansowymi, a White & Case doradcą prawnym PGL. Rothschild był doradcą finansowym, a Noerr doradcą prawnym Condora.

Bankowi Pekao powierzono zorganizowanie konsorcjum finansującego transakcję, w którym Pekao będzie pełnił wiodącą rolę. W konsorcjum wspierającym transakcję znalazły się również PZU oraz PKO BP. Pekao Investment Banking (należący do Grupy Pekao) oraz Lazard wspierały PGL od strony doradczej przy tej transakcji.

Według mediów, z kolei gwarancje finansowe zapewnił Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Strony nie podały wartości transakcji. Według mediów, może chodzić o 250 mln euro i spłatę długu w wysokości 380 mln euro.

Sasin w "Tłit" był pytany także o to, czy rozważane są kolejne przejęcia, nie tylko przez LOT.

"Jeśli będą takie możliwości korzystne dla Polski, to oczywiście, że tak. Mamy ambicję, aby polskie firmy się rozwijały, wychodziły również poza granicę, stawały się takimi międzynarodowymi czempionami, takimi, jak chociażby Orlen. (...) Chcielibyśmy, aby inne, duże, polskie firmy stawały się coraz mocniejsze i jeśli będą dobre okazje, takie jak z Condorem, to będziemy z tego korzystać" - powiedział.

Transakcja ma być sfinalizowana do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych.

PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Grupa PGL osiągnęła w 2019 roku przychody na poziomie 1,9 mld euro. Do grupy, oprócz PLL LOT, należą LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services i LS Technics.

Jak przekazał w piątkowym komunikacie resort aktywów państwowych, "w wyniku transakcji powstanie jedna z najsilniejszych grup lotniczych w Europie".

"Dzięki tej umowie PGL i LOT przejmą przewoźnika dysponującego flotą prawie 60 samolotów. Razem będą przewozić dwukrotnie więcej pasażerów, tworząc jedną z pięciu najsilniejszych w Europie grup lotniczych i wiodącą linię wakacyjną. LOT i Condor działają w podobnej skali, ale mają komplementarną ofertę. Przejęcie zapewni liczne synergie operacyjne, kosztowe i przychodowe - powiedział cytowany w piątkowym komunikacie przewodniczący rady nadzorczej PGL Maciej Izdebski.

Wśród przejętych samolotów będą zarówno maszyny typu Airbus A320 i A321 do obsługi rejsów średniego zasięgu, jak również Boeingi 757 i 767 do obsługi połączeń transkontynentalnych.

PLL LOT w 2019 roku przewiózł ponad 10 mln pasażerów, ponad dwa razy więcej niż cztery lata wcześniej. LOT dysponuje flotą 80 samolotów, w tym 15 Boeingami 787 Dreamliner. W swojej ofercie ma ponad 120 połączeń, w tym 18 połączeń dalekodystansowych z Ameryką Północną i Azją.

Condor lata do wakacyjnych miejsc na świecie od 1956 roku. Każdego roku około 9,4 mln pasażerów podróżuje na pokładach Condora z ośmiu niemieckich lotnisk do około 90 miejsc w Europie, Afryce i Ameryce, jak. np. do Las Vegas czy Havana. Jego głównym hubem jest lotnisko we Frankfurcie. W roku obrotowym 2018/19 Condor Flugdienst GmbH zanotował około 57 mln euro zysku operacyjnego, przy przychodach na poziomie około 1,7 mld euro.