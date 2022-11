Scania emituje zielone obligacje, by sfinansować własną elektryfikację

W celu sfinansowania elektryfikacji w transporcie Scania wyemitowała kolejną transzę zielonych obligacji na łączną kwotę 3 mld koron SEK (ok. 1,3 mld PLN).

Scania jako pierwszy producent ciężkich pojazdów użytkowych otrzymał w 2020 roku prawo do emisji zielonych obligacji. Początkowo w ramach planu realizacji zielonych obligacji firma sfinansowała budowę zakładu produkcji akumulatorów, a także rozwój pojazdów elektrycznych.

– Zapotrzebowanie na inwestycje służące wdrożeniu transportu wolnego od paliw kopalnych jest duże. Będziemy wykorzystywać zielone obligacje do bezustannego inwestowania w elektryfikację, ponieważ oczekujemy, że pojazdy z napędem elektrycznym będą stanowić połowę naszej sprzedaży w 2030 r. – mówi Jonas Rickberg, dyrektor finansowy Scanii cytowany w informacji prasowej firmy.

Scania spełnia wymogi związane z długoterminowymi celami niskoemisyjności, żeby pozyskać finansowanie z zielonych obligacji

W nowym przetargu na emisję zielonych obligacji wzięło udział 20 skandynawskich banków, podmiotów zarządzających funduszami emerytalnymi oraz firm ubezpieczeniowych. Ze zgromadzonych funduszy zostaną sfinansowane badania i rozwój pojazdów elektrycznych Scania.

Oceną i weryfikacją projektów, które kwalifikują się do finansowania z zielonych obligacji zajmie się CICERO Shades of Green, norweska firma która, oceniła projekt Scanii jako „ciemnozielony”. Oznacza to, że mieści się on w długoterminowych ramach niskoemisyjności. "Zgodnie z zasadami emisji zielonych obligacji wpływy z nich będą księgowane osobno, a alokacja wraz z uzyskaną redukcją emisji będzie w przejrzysty sposób raportowana" – można przeczytać w informacji prasowej Scanii.

