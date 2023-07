Sejm odrzucił poprawki Senatu w sprawie dopłat do przewozów autobusowych

Sejm w piątek odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przewidującej zwiększenie dopłat do linii autobusowych do 1 mld zł z 800 mln zł rocznie.

Senat zaproponował dwie poprawki do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Pierwsza zakładała zwiększenie dopłaty dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 zł do 5 zł lub, w przypadku związków powiatowo-gminnych, do 6 zł do jednego wozokilometra. Druga przewidywała zwiększenie dopłaty do przewozów autobusowych z budżetu państwa z 400 mln zł do 900 mln zł z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

W piątek Sejm na posiedzeniu odrzucił obie poprawki zgłoszone przez Senat.

Nowelizacja zwiększa do 1 mld zł z 800 mln zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych. Zakłada też wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów, zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę. Umowa ta będzie zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Obecnie umowy z dofinansowaniem z FRPA o charakterze użyteczności publicznej zawierane są co roku.

Nowelizacja przewiduje ponadto utrzymanie możliwość ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa, jeśli chodzi o stosowanie ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników, którzy nie są operatorami publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie ze zmianami badania techniczne ciągników rolniczych będą mogły być wykonywane na miejscu w gospodarstwie, dzięki czemu rolnik nie będzie musiał jeździć do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Ministerstwo Infrastruktury gwarantuje na wsparcie samorządów uruchamiających połączenia autobusowe corocznie 800 mln zł począwszy od 2020 r.

Jak wynika z danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych rośnie z roku na rok. W 2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł, w 2020 r. przewozy z dofinansowaniem wykonywane były na 2834 liniach, które zostały dofinansowane 139 mln zł. Z kolei w 2021 r. dopłatą objęto w skali kraju 4371 linii, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wynosiła 358 mln zł. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z FRPA to ponad 631 mln zł.

