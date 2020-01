Sejm przyjął nowelę ustawy wspierającą program Kolej Plus

Sejm przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, której celem jest m.in. powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Nowela będzie wspierać program Kolej Plus.

Za nowelizacją głosowało 316 posłów, jeden był przeciw, a 130 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniach Sejm odrzucił wszystkie 13 poprawek zgłoszonych przez posłów opozycji.

Wcześniej w czwartek w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił, że dzięki nowelizacji w początkowym etapie przywrócone zostaną połączenia kolejowe do 20 miejscowości, między innymi do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy.

Poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek (PiS) wskazywał, że projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadza dodatkowe instrumenty prawne, które "w sposób realny, konkretny przyczynią się do rozwoju i efektywnego wykorzystania infrastruktury kolejowej". "Jest to element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i wsparcia realizacji programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2028 roku" - dodał.

Celem nowelizacji jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Nowela ma również pozwolić na eliminowanie wkluczeń komunikacyjnych. Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie też przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona zostanie też likwidacja linii kolejowych, co będzie możliwe jedynie pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Nowe przepisy pozwolą na wsparcie samorządów województw, które będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa, co ma poprawić komunikację na terenach pozbawionych dogodnych połączeń kolejowych.

W nowelizacji zakłada się, że przewozy na styku województw będą mogły być wykonywane na odległość 30 km poza granicę województwa, a nie tylko do najbliższej stacji - jak to jest obecnie.

Z danych resortu infrastruktury wynika, że w roku 1990 w Polsce było blisko 26 tys. km linii kolejowych i od tego czasu z eksploatacji zniknęło około 7 tys. km. Koleją nie można już dojechać do blisko 100 miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców.