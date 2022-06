Sektor lotniczy wraca do rentowności. Nie wszędzie w równym tempie

Podczas dorocznej konferencji odbywającej się w tym roku w stolicy Kataru, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego przedstawiło prognozy na 2022 i 2023 rok. Wiele wskazuje, że łączna strata wszystkich przewoźników przekroczy 9,7 miliarda dolarów, ale wiele wskazuje, że odbudowa rynku po pandemii jest szybsza niż można się było spodziewać.

Dla całej branży najważniejszym wydarzeniem jest doroczne spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego. Informacje płynące z Dohy, stolicy Kataru są tym razem bardzo optymistyczne. Analizy pokazują, że sektor przewozów pasażerskich w 2023 roku odzyska swoją dobrą kondycję. Wiele wskazuje, że zostanie wówczas przewiezionych około 4,5 miliarda pasażerów czyli tyle, ile przed pandemią w 2019 roku.

W bieżącym roku można się spodziewać, że rynek osiągnie poziom nieco ponad 80 procent przewozów i zanotuje 3,75 miliarda osób. Cała branża zanotuje łączną stratę 9,7 miliarda dolarów, ale to i tak będzie znakomity wynik bowiem w 2020 roku to było 137,7 miliarda dolarów, a w roku minionym 42,1 miliarda dolarów.

Najszybciej z kryzysu wychodzą linie lotnicze operujące na rynku Ameryki Północnej. Tam nastąpiło szybkie odbudowanie połączeń szczególnie na wewnętrznym rynku w Stanach Zjednoczonych. Wzrost cen paliwa dodatkowo przyczynił się do zwiększenia chęci korzystania z samolotów, szczególnie na trasach powyżej 1,5 tysiąca kilometrów. W tym roku amerykańscy przewoźnicy zarobią 8,8 miliarda dolarów.

W zdecydowanie gorszej sytuacji są linie europejskie. Wprowadzenie unijnych sankcji w odpowiedzi na rosyjską agresję w Ukrainie doprowadził praktycznie do zawieszenia niemal wszystkich połączeń do miast w Rosji. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano wszystkie operacje do lotnisk w Ukrainie.

Dodatkowo przed samym sezonem wakacyjnych wyjazdów okazało się, że wiele linii lotniczych boryka się z brakiem personelu pokładowego, które jest zbyt słabo opłacany. Nie ma pracowników technicznych i pomocniczych na lotniskach. Linie lotnicze odwołują setki połączeń miesięcznie i pasażerowie są stawiani w bardzo trudnej sytuacji.

Mimo to wydaje się, że już w przyszłym roku ruch lotniczy powrócić do poziomu sprzed pandemii. a przewoźnicy powinni notować zyski.

