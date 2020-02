Sektor transportowy ma ok. 1,5 mld zł długów

Ponad 1,5 mld zł wynosiły zaległości firm transportowych na koniec III kwartału 2019 r. wobec banków i partnerów biznesowych zapisane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w BIK. Rekordowy dług, ok. 24,5 mln zł, ma firma z Dolnego Śląska.

Transport od lat znajduje się wśród branż z wysokim udziałem firm zmagających się z terminowym regulowaniem płatności i nic nie wskazuje na to, by miało się to w najbliższym czasie zmienić.

Pod względem kwoty zaległości na czele są firmy transportowe z Mazowsza - ich długi wynosiły w III kwartale ub.r. 260,9 mln zł.

Rekordowe zadłużenie, blisko 24,5 mln zł, należy do firmy z Dolnego Śląska.

Jak wynika z raportu "Powolne hamowanie rozpędzonego transportu" przygotowanego przez BIG InfoMonitor, najwięcej firm transportowych z zaległościami finansowymi działa w woj. lubuskim oraz śląskim (11 proc.). Z kolei najlepiej radzą sobie przedsiębiorstwa z Małopolski, Podkarpacia i Podlasia - tam z podobnymi problemami boryka się 7 proc. firm. Średnio na czas nie płaci 9 proc. przedsiębiorstw transportowych, a wśród wszystkich firm odsetek niesolidnych płatników wynosi 6,2 proc.

Pod względem kwoty zaległości na czele są firmy transportowe z Mazowsza - ich długi wynosiły w III kwartale ub.r. 260,9 mln zł. Ostatnie miejsce w zestawieniu należy natomiast do firm z Opolszczyzny (26,2 mln zł). Najwyższa średnia kwota długu przypada na przedsiębiorstwa z branży transportowej z woj. małopolskiego (63,3 tys. zł), a najniższa - z woj. lubelskiego (38,3 tys. zł).

Rekordowe zadłużenie, blisko 24,5 mln zł, należy do firmy z Dolnego Śląska. Druga w rankingu jest osoba zarejestrowana w CEIDG z woj. wielkopolskiego, z długiem 10 mln zł, a trzecia - firma z Małopolski (9,75 mln zł).

Według BIG InfoMonitor problem zaległości wobec kontrahentów dotyczy 27 tys. 443 firm transportowych. W porównaniu do III kwartału 2018 r. ich liczba wzrosła o ok. 10 proc. Łączna wartość nieopłaconych zobowiązań na koniec września 2019 r. przekroczyła 1,5 mld zł. W III kwartale 2018 r. było to 1,2 mld zł. Oznacza to, że przez rok kwota zwiększyła się o 26 proc., podczas gdy zaległości wszystkich firm wzrosły w tym czasie o niecałe 12 proc.

Jak powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, transport od lat znajduje się wśród branż z wysokim udziałem firm zmagających się z terminowym regulowaniem płatności i nic nie wskazuje na to, by miało się to w najbliższym czasie zmienić. "W III kw. 2019 r. zaległe zobowiązania miała co 11. firma. Sektor "transport i gospodarka magazynowa" ma najwyższy odsetek niesolidnych płatniczo przedsiębiorstw w całej gospodarce. Nieznacznie wyprzedza nawet górnictwo czy usługi rekultywacyjne i gospodarowanie odpadami, które także od lat znajdują się w czołówce, jeśli chodzi o przeterminowane zadłużenie wobec banków i partnerów biznesowych" - wskazał.

Wśród największych firm transportowych z rejestru KRS co czwarta ma kłopoty z płaceniem dostawcom w terminie - to niemal 2,5 tys. przedsiębiorstw, których zaległości wynoszą 261 mln zł. Zdecydowaną większość dłużników, jak wynika z danych BIG InfoMonitor, stanowią mniejsze firmy z CEIDG. Ze względu na dużą liczbę rejestrowanych małych firm transportowych odsetek niepłacących w tej grupie wynosi 8,5 proc., a ich zaległości sięgają 1,25 mld zł.

Według Haliny Kochalskiej z BIG InfoMonitor problemy z płatnościami zobowiązań w dużej mierze wynikają z kłopotów ze ściągnięciem należności. "Z badania podsumowującego zeszły rok w mikro, małych i średnich firmach m.in. pod kątem opóźnień płatności wynika, że terminowo wszystkie faktury otrzymywała ponad jedna trzecia firm transportowych" - powiedziała. Cztery firmy na 10 zgłosiły należności nieopłacone przez 90 dni i dłużej od wyznaczonego terminu - zaznaczyła, powołując się na badanie Keralla Research, zrealizowane na zlecenie BIG InfoMonitor.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.