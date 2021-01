Sektor transportowy z umowami o dofinansowanie na 78,4 mld zł

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS) podpisano umowy o dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi kwotą 78,4 mld zł - poinformowała podczas środowej wideokonferencji p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Joanna Lech.

"Dla sektora transportu zostało (w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko - PAP) przewidzianych ponad 86 mld zł. W tym momencie mamy umowy o dofinansowanie na 78,4 mld zł. Zatwierdziliśmy już płatności na 49,1 mld zł i pozostało nam do wykorzystania 7,8 mld zł" - powiedziała Lech.

"W POIiŚ mamy zawartych 313 umów o dofinansowanie, to oznacza, że mamy już zakontraktowanych 91 proc. środków" - dodała.

Lech poinformowała, że w ramach POIiŚ podpisano umowy na 90,8 proc. środków przewidzianych dla sektora kolejowego, 88,6 proc. dla sektora drogowego i lotniczego. Na projekty miejskie podpisano umowy na 96,5 proc. środków, a na projekty morskie, śródlądowe i intermodalne podpisano umowy na całą przysługującą im pulę.

Szefowa CUPT powiedziała, że do końca tego roku zaplanowano podpisanie jeszcze 10 umów w ramach POIiŚ, co pozwoli nam na koniec 2021 roku na wykorzystanie 94 proc. środków w ramach tego programu operacyjnego.

"Te wartości wskazują na to, że wydatkowanie środków nie jest zagrożone, nie musimy się martwić o to, że jakakolwiek złotówka, z dostępnych środków w ramach programu przepadnie" - podkreśliła.

Dodała, że w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia CUPT dysponuje środkami w wysokości 1,7 mld zł, a zatwierdzone płatności to 1,3 mld zł. Z kolei w programie Łącząc Europę CUPT wypłacił środki w wysokości 8,3 mld zł, a pozostało do zatwierdzenia jeszcze 10 mld zł.

Jak poinformowała Lech, CUPT przeprowadził wśród beneficjentów unijnych środków ankietę, jaki wpływ na realizowane przez nich inwestycje miała pandemia COVID-19.

"To co udało nam się stwierdzić na podstawie przeprowadzonej ankiety to wniosek, że pandemia, zgodnie z opiniami beneficjentów, miała wpływ na około 20 proc. projektów" - powiedziała.