Sektory branży TSL w różny sposób odczuwają skutki pandemii

Wraz z likwidacją obostrzeń dla biznesu i postępującymi szczepieniami na COVID-19 systematycznie poprawiają się w tym roku nastroje przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej (TSL). Ale sektorowe zróżnicowanie jest spore.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Problemy i zatory

Nie wszystkie segmenty wyszły obronną ręką z pandemii. Niektóre jej negatywne skutki nadal odczuwają. Na czoło pod tym względem wysuwa się transport pasażerski, w tym szczególnie lotniczy. W 2020 r. zanotował spadek o 65,4 proc. liczby przewiezionych pasażerów (o niemal 2,6 mln) w porównaniu z 2019 r. Był to zresztą głębszy regres niż średnio na świecie – według Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) w 2020 r. z podróży powietrznych skorzystało 1,8 mld pasażerów, o 60,2 proc. mniej rdr.Patrz też: W 2020 r. liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach spadła o 56,4 proc. rdr Pandemia bezpośrednio i pośrednio przełożyła się na pogorszenie sytuacji w transporcie drogowym. W pierwszym półroczu ub.r. dotknął go problem ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się pojazdów (wraz z kontrolami medycznymi na granicach) oraz spadek popytu na transport wielu sektorów przemysłu (szczególnie np. automotive).Później doszedł do tego problem zachorowań kierowców lub ich obawy przed zachorowaniami. Choć przewozy ładunków transportem drogowym wzrosły w 2020 r. o 21,4 proc. (dane GUS-u), to spadły w transporcie międzynarodowym – w przypadku towarów eksportowanych o 2,4 proc. (do 87,6 tys. ton w eksporcie), importowanych o 0,8 proc. (do 74,7 tys. ton – obliczenia własne na podstawie danych GUS-u).W sumie, według PIE przychody firm transportu drogowego spadły w ub. roku o 2 proc., choć wzrosła ich rentowność - do 4,2 proc.W tym roku głównym problemem firm z branży TSL, poza różnymi ograniczeniami wynikającymi z kolejnych fal pandemii, są zatory płatnicze. Z badania przeprowadzonego przez Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B w marcu 2021 r. wynika, że z opóźnieniami w płatnościach na koniec I kwartału br. borykało się 62 proc. firm transportowych. Zobowiązania dotyczą zaległości z umów: transportowych, leasingów, kart paliwowych, a także wobec ZUS/US.Największym dłużnikiem firm TSL są firmy z tej samej branży działające jako podwykonawcy. Następne na liście dłużników transportu są firmy handlowe, z branży przetwórstwa przemysłowego oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.Zróżnicowane warunki działalności sektorów TSL wpływają zarazem na to, że jeszcze w I kwartale br. aż o 13,2 proc. spadła rdr liczba rejestracji nowych firm w tej branży, przy średnim wzroście przedsiębiorstw w gospodarce o 0,1 proc. (dane GUS-u: „Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku”).Można mieć nadzieję, że sytuacja w branży poprawiła się w II kwartale, na co wskazują rosnące wartości cytowanego indeksu MIK.