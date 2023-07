Senat nie zgłosił poprawek do ustawy dotyczącej ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Senat przyjął w piątek bez poprawek nowelizację ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z nią osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą miały prawo do 49 proc. ulgi przy zakupie biletów miesięcznych imiennych.

Senat opowiedział się za przyjęciem nowelizacji jednogłośnie.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do zmian, ich celem jest umożliwienie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji zakupu biletów miesięcznych imiennych, uprawniających do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, z ulgą 49 proc., tzn. identyczną jak w przypadku posiadanego przez nich prawa do zakupu biletów jednorazowych.

"Brak jest merytorycznego uzasadnienia, aby osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji miały prawo do ulgi przy zakupie jedynie biletów jednorazowych a w przypadku biletów miesięcznych musiały pokrywać ich pełną cenę. Projektowana ustawa przewiduje, że osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji uzyskają prawo nabycia miesięcznych biletów imiennych z taką samą ulgą, jaką mają dotychczas w przypadku nabycia biletów jednorazowych" - oceniono w uzasadnieniu.

Teraz nowelizacja trafi do podpisu do prezydenta. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl