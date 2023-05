Sieć kolei dużych prędkości ma trafić pod zarząd PKP PLK

Według wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela sieć kolejowa zbudowana w ramach programu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego powinna być zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Swoją opinię wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wyraził podczas konferencji „Kolej - transport przyszłości” organizowanej 8 maja w Warszawie przez PKP PLK.

- Dla mnie oczywistym jest, że zarządcą infrastruktury, którą wybuduje Centralny Port Komunikacyjny będą PKP Polskie Linie Kolejowe. Wydaje mi się, że nie ma tu sporu między pomiotami działającymi na rynku. Trudno sobie wyobrazić, że będziemy mieć na najważniejszej, podstawowej, sieci kolejowej w kraju dwóch zarządców - powiedział Andrzej Bittel.

Na program kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego składa się 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i portu lotniczego, który ma powstać między Warszawą a Łodzią. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1981 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest CPK.

Osią programu są koleje dużych prędkości. Oprotestowywane w wielu miejscach kraju mogą jednak przenieść polskie kolejnictwo w nową epokę. Po pierwsze dlatego, że pozwolą relatywnie szybko przemieszczać się między dużymi ośrodkami miejskimi nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej (i dalej). Po drugie, dzięki wygodnym siatkom połączeń zaktywizują regionalne systemy kolejowe. Po trzecie, po przeniesieniu części ruchu pasażerskiego na sieć CPK na torach modernizowanych przez PKP PLK zrobi się więcej miejsca dla transportu towarowego.

Deklaracja wiceministra ucina pewne spekulacje w branży kolejowej, według których CPK widział siebie jako zarządcę wybudowanej przez siebie sieci.

Słowa Andrzeja Bittela potwierdził Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

- Od samego początku było jasne, że PKP PLK ma objąć funkcje zarządcze. Jednocześnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że biorąc pod uwagę organizację systemu Kolei Dużych Prędkości, przygotowanie rozkładów jazdy, zapewnienie niezawodności na poziomie, do której aspirujemy jako państwo, zarówno my, budując infrastrukturę, jak i PKP PLK mamy masę roboty do wykonania - powiedział Mikołaj Wild.

