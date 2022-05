Siemens Mobility pozyskał największy kontrakt w historii. Zbudują szybką kolej

Firmy Siemens Mobility wraz z Orascom Construction i The Arab Contractors podpisały umowę z egipskim Narodowym Urzędem ds. Tuneli (NAT), organem rządowym podlegającym egipskiemu Ministerstwu Transportu, na stworzenie szóstego co do wielkości systemu kolei dużych prędkości na świecie. Udział Siemens Mobility w łącznym kontrakcie wynosi 8,1 mld euro.

Sieć szybkiej kolei o długości 2000 km połączy 60 miast w całym Egipcie, a pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 230 km/godz. Do systemu będzie mieć dostęp około 90 proc. Egipcjan.

Rozwój połączeń kolejowych i oparcie ich o zelektryfikowaną sieć zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 70 procent w porównaniu z transportem samochodowym lub autobusowym.

Wraz z partnerami w zakresie robót budowlanych, firmami Orascom Construction i The Arab Contractors, Siemens Mobility zapewni kompleksowe usługi pod klucz w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia i konserwacji całego systemu przez 15 lat.

- Nowa zelektryfikowana sieć kolejowa stanowi konsolidację owocnej współpracy w dziedzinie infrastruktury i będzie cennym uzupełnieniem egipskiego systemu transportowego, wyznaczając początek nowej ery dla systemu kolejowego w Egipcie, Afryce i na Bliskim Wschodzie - powiedział prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi.

- Możliwość zapewnienia Egiptowi nowoczesnego, bezpiecznego i niedrogiego systemu transportowego, który zmieni codzienne życie milionów Egipcjan, stworzy tysiące miejsc pracy i zmniejszy emisję CO2 w transporcie, jest dla nas zaszczytem. Projekt ten nie tylko przyczyni się do wzrostu gospodarczego, ale także umożliwi Egiptowi dokonanie skoku naprzód w dziedzinie transportu kolejowego - oznajmił Roland Busch, prezes i CEO Siemensa.

- Wspólnie z naszymi partnerami stworzymy od podstaw kompletną i nowoczesną sieć kolejową, która będzie wzorem dla całego regionu, jak stworzyć zintegrowany, zrównoważony i nowoczesny system transportowy - stwierdził Michael Peter, CEO Siemens Mobility.

Egipska sieć kolei dużych prędkości będzie się składać z trzech linii:

• Pierwsza linia to 660-kilometrowa trasa łącząca miasta portowe Ain Sokhna nad Morzem Czerwonym z Marsa Matrouh i Aleksandrią nad Morzem Śródziemnym.

• Druga linia o długości około 1100 kilometrów będzie przebiegać między Kairem a Abu Simbel w pobliżu granicy z Sudanem, łącząc to wielkie miasto z rozwijającymi się ośrodkami gospodarczymi na południu.

• Trzecia linia będzie miała długość 225 km. Połączy ona obiekty archeologiczne światowego dziedzictwa w Luksorze z Hurghadą nad Morzem Czerwonym. Ponadto to połączenie kolejowe znacznie poprawi wydajność i zrównoważony rozwój transportu towarów i materiałów między portem w Safadze a miejscowościami położonymi w głębi lądu.

W związku z budową sieci kolejowej konsorcjum stworzy bezpośrednio do 40 tys. miejsc pracy w Egipcie, a dodatkowo 6,7 tys. u egipskich dostawców oraz pośrednio w całej gospodarce egipskiej.

Aby wyposażyć całą sieć kolejową, Siemens Mobility dostarczy tabor w postaci:

• 41 ośmiowagonowych pociągów dużych prędkości Velaro,

• 94 czterowagonowe zespoły pociągów regionalnych Desiro o dużej pojemności,

• 41 lokomotyw towarowych Vectron.

Na wszystkich trzech liniach Siemens Mobility zainstaluje system sygnalizacji oparty na technologii Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) Poziom 2, a także system zasilania, który zapewni wydajną i ciągłą dostawę energii.

Siemens Mobility dostarczy swoje produkty i platformy cyfrowe, które zoptymalizują działanie pociągów, infrastruktury kolejowej i podsystemów w całej sieci. Cyfrowa aplikacja Railigent zostanie wykorzystana do kompleksowego zarządzania majątkiem i utrzymaniem, aby zagwarantować najwyższą dostępność. Cyfrowe składy umożliwią płynne procesy od identyfikacji problemów do ich usunięcia. Rozwiązania w zakresie automatycznego wydawania biletów, cyfrowej stacji i zarządzania energią pomogą sprostać wyzwaniom związanym z przepustowością i wydajnością na stacjach.

