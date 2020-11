Siemens Mobility wprowadza inteligentny system zarządzania ruchem na autostradach

Firma Siemens Mobility we współpracy z ASFiNAG - operatorem austriackiej sieci autostrad - rozpoczęła wdrożenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem C-ITS, ułatwiającego wymianę informacji dotyczących bezpieczeństwa między pojazdami a drogą. To pierwsza instalacja tego systemu w Europie. Łącznie obejmie on swoim zasięgiem 2200 km autostrad i dróg ekspresowych w Austrii.