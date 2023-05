Siemens sprzedał lokomotywy za 300 mln euro

Siemens Mobility i FS Italiane Group wraz ze swoją spółką zależną TX Logistik AG podpisały na targach Transport Logistic w Monachium umowę na dostawę 40 lokomotyw Vectron.

Zamówienie obejmuje pełne utrzymanie serwisowe przez 15 lat plus opcjonalne przedłużenie serwisu do kolejnego odpowiedniego przeglądu. Strony uzgodniły również opcję na zamówienie 25 dodatkowych lokomotyw. Lokomotywy zostaną zbudowane w zakładzie Siemens Mobility w Monachium-Allach i mają być przeznaczone do przewozu towarów w korytarzu Ren-Alpy. Całkowita wartość zamówienia wynosi około 300 milionów euro.

- Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że możemy teraz zaliczyć do naszych klientów również TX Logistik AG. Wraz z Vectronem dostarczamy najnowocześniejszą, cyfrowo połączoną z siecią lokomotywę, która umożliwia obsługę pięciu różnych krajów rozciągających się od Renu po Alpy. Aplikacje Railigent X, będące częścią otwartej, cyfrowej platformy biznesowej Siemens Xcelerator, umożliwią, oparte na stanie, predykcyjne utrzymanie floty Vectronów w celu zabezpieczenia jej optymalnej niezawodności i dostępności - powiedział Michael Peter, prezes Siemens Mobility.

Lokomotywy zamówione przez TX Logistik będą osiągały prędkość maksymalną 160 km/godz. i zostaną wyposażone w Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS), a także krajowe systemy sterowania pociągiem do eksploatacji w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii i Włoszech. Utrzymaniem Vectronów zajmie się sieć warsztatów Railcover zlokalizowanych wzdłuż korytarza Ren-Alpy.

Firma Siemens Mobility sprzedała już ponad 1750 Vectronów łącznie do 63 klientów z całej Europy. Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już ponad 100 elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarz - EuroSprinter, Vectron, Smartron).

