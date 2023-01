Siemens z historycznym kontraktem. Dostarczy 1200 lokomotyw do Indii

Siemens Mobility dostarczy 1200 lokomotyw elektrycznych do Indii i zapewni 35 lat pełnej obsługi serwisowej. To największe zamówienie na lokomotywy w historii tego producenta.

Siemens Mobility otrzymał od Indian Railways zamówienie na 1200 lokomotyw o mocy 9000 koni mechanicznych. Firma zaprojektuje, wyprodukuje, uruchomi i przetestuje lokomotywy. Dostawy planowane są na okres jedenastu lat, a kontrakt obejmuje 35 lat pełnego utrzymania serwisowego.

Lokomotywy zostaną zmontowane w fabryce Indian Railways w Dahod, w stanie Gujarat w Indiach. Utrzymanie będzie wykonywane w czterech składach Kolei Indyjskich zlokalizowanych w Vishakhapatnam, Raipur, Kharagpur i Pune.

Montaż i utrzymanie lokomotyw będzie realizowane wspólnie z pracownikami Indian Railways.

Kontrakt ma całkowitą wartość około 3 mld euro, bez podatków i zmian cen.

Indie wiodącym krajem pod względem elektryfikacji kolei

- Jesteśmy zachwyceni, że możemy współpracować z Kolejami Indyjskimi i dostarczyć jedną z najpotężniejszych dostępnych lokomotyw elektrycznych. Te nowe lokomotywy pomogą zwiększyć transport towarowy w jednej z największych sieci kolejowych na świecie, ponieważ mogą one zastąpić od 500 000 do 800 000 ciężarówek w ciągu swojego cyklu życia. To historyczne zamówienie cementuje zdecydowane zobowiązanie Kolei Indyjskich do osiągnięcia 100 proc. elektryfikacji ruchu kolejowego w Indiach. Nasze partnerstwo jeszcze bardziej wzmocni pozycję Siemens Mobility w Indiach i wesprze rozwijający się rynek kolejowy tego kraju - powiedział Michael Peter, prezes Siemens Mobility.

Nowoczesne lokomotywy będą wykorzystywane do transportu towarowego w całej sieci Kolei Indyjskich i są przeznaczone do ciągnięcia ładunków o masie 4500 ton z maksymalną prędkością 120 km na godzinę.

Indie posiadają jedną z największych na świecie sieci transportu kolejowego i logistyki, z której codziennie korzysta 24 mln pasażerów w ponad 22 tys. pociągów. Dodatkowo rząd Indii planuje zwiększyć udział kolei w transporcie towarowym do 40-45 proc. z obecnych około 27 proc. Indie są jednym z niewielu krajów na świecie z prawie w pełni zelektryfikowaną siecią kolejową.

