Siemens zaprezentował swój pierwszy pociąg na wodór

W fabryce Siemensa w Krefeld zaprezentowano w czwartek 5 maja najnowszej generacji pociąg Mireo Plus H napędzany wodorem i nowo zaprojektowaną mobilną naczepę do przechowywania paliwa. To wspólnie dzieło Siemens Mobility i Deutsche Bahn (DB) powstające przy udziale niemieckich środków publicznych.





Mireo Plus H umożliwia przyjazny dla klimatu i bezemisyjny transport pasażerski. Każdy taki skład będzie mógł zapobiec emisji do 45 tys. ton CO2 w ciągu 30-letniego okresu eksploatacji w porównaniu z analogiczną podróżą samochodami - powiedział Michael Peter, CEO Siemens Mobility.

Bardzo ważny w przypadku pociągów wodorowych jest czas tankowania. DB opracowała nową metodę, która po raz pierwszy umożliwia tankowanie pociągu wodorowego tak szybko, jak pociągu na olej napędowy.

Jeżeli wszystko pójdzie z planem, Mireo Plus H spotka się na rynku z Coradią iLint - pierwszym na świecie pociągiem wodorowym zbudowanym przez Alstom.



Wyposażony w ogniwo wodorowe Mireo Plus H powstaje w ramach projektu H2goesRail finansowanego przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (13,74 mln euro). Ma za zadanie zastąpić spalinowe zespoły trakcyjne w transporcie miejskim i regionalnym oraz zmniejszyć do zera emisję CO2 związaną z transportem kolejowym.

Rozpocznie on testy w Badenii-Wirtembergii w 2023 roku, a od 2024 roku ma obsługiwać normalny ruch pasażerski między Tybingą, Horb i Pforzheim i zastąpić tam pociąg spalinowy. Wodór będzie produkowany w Tybindze przez DB z wykorzystaniem zielonej energii elektrycznej pobieranej bezpośrednio z napowietrznej linii energetycznej. Do celów serwisowania pociągu zostanie odpowiednio wyposażona zajezdnia DB w Ulm.

- W umowie koalicyjnej rząd federalny zobowiązał się do elektryfikacji 75 proc. sieci kolejowej do 2030 r. W tym przypadku alternatywne napędy mogą pomóc w zmniejszeniu emisji spalin z transportu kolejowego. Projekt H2goesRail nie tylko przetestuje zastosowanie wodoru w transporcie kolejowym, ale także znacząco rozwinie tę technologię. W ten sposób będziemy mogli prowadzić praktycznie neutralną dla klimatu działalność na trasach kolejowych, które w przeciwnym razie musiałyby być zelektryfikowane tylko przy dużym wysiłku i kosztach - powiedział Michael Theurer, parlamentarny sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Cyfryzacji i Transportu.

- Tylko dzięki silnemu systemowi kolejowemu i alternatywnym rodzajom napędów będziemy w stanie wnieść znaczący wkład w walkę ze zmianami klimatu. Mireo Plus H umożliwia przyjazny dla klimatu i bezemisyjny transport pasażerski. Dzięki Mireo Plus H opracowaliśmy kolejną generację pociągów napędzanych wodorem, które oferują szczególnie duży zasięg działania i większe przyspieszenie. Każdy taki skład będzie mógł zapobiec emisji do 45 tys. ton CO2 w ciągu 30-letniego okresu eksploatacji w porównaniu z analogiczną podróżą samochodami - skomentował Michael Peter, prezes firmy Siemens Mobility

Pociągi wodorowe w założeniu są szczególnie przyjazne dla klimatu, ponieważ emitują jedynie parę wodną. Dwuczłonowy Mireo Plus H dla projektu H2goesRail ma zasięg pracy do 800 kilometrów i jest tak samo mocny jak jego elektryczny odpowiednik - posiada 1,7 MW mocy trakcyjnej zapewniającej przyspieszenie do 1,1 m/s2 i prędkość maksymalną 160 km/h. Wersja trzywagonowa ma zasięg 1000 km.

Szybkie tankowanie

Jednym z kluczowych elementów niezbędnych do tego, aby technologia wodorowa stała się konkurencyjna w codziennej eksploatacji w stosunku do oleju napędowego, jest szybki proces tankowania. Aby to zapewnić, DB opracowała nową metodę, która po raz pierwszy umożliwia tankowanie pociągu wodorowego tak szybko, jak pociągu napędzanego olejem napędowym. Jak wskazuje komunikat Siemensa, jest to szczególnie ważny czynnik, biorąc pod uwagę ściśle określone harmonogramy regionalnych przewozów pasażerskich DB. Szybkie tankowanie pociągów wodorowych sprawi, że technologia ta stanie się konkurencyjna w codziennej eksploatacji.

- Dla Deutsche Bahn, pociągi wodorowe są ważnym elementem na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Poprzez rozwój mobilnej stacji tankowania wodoru i związanej z nią infrastruktury serwisowej pokazujemy, że potrafimy nie tylko zadbać o mobilność, ale także o technologię. A właśnie to jest potrzebne, aby zapewnić przyjazny dla klimatu transport jutra. H2goesRail i współpraca z Siemens Mobility stanowią zatem ważny krok w kierunku wycofania oleju napędowego i uczynienia naszego taboru bardziej ekologicznym - powiedziała dr Daniela Gerd tom Markotten, członek zarządu ds. Cyfryzacji i Technologii w Deutsche Bahn.

Siemens Mobility i Deutsche Bahn zaprezentują również projekt H2goesRail i Mireo Plus H na targach InnoTrans 2022, największych na świecie targach technologii kolejowych, które odbędą się w Berlinie.

Konkurencja na torach

Pociąg wodorowy Siemensa, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spotka się na rynku z Coradią iLint - pierwszym na świecie pociągiem wodorowy zaprojektowanym i zbudowanym w zakładach Alstom w Salzgitter w Niemczech, a do którego poszycia nadwozia są produkowane w chorzowskiej fabryce koncernu. Był on testowany w Niemczech w latach 2018-2020 a potem trafił do normalnej sprzedaży. W Polsce został zaprezentowany w czerwcu 2021 roku.

