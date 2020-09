Sierpień lepszy niż lipiec. Lotnisko podaje najnowsze dane

W sierpniu z gdańskiego lotniska skorzystało ponad 233 tysięcy pasażerów. To o 50 procent więcej niż w lipcu - poinformowała w poniedziałek (14 września) rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk Agnieszka Michajłow.

Najwięcej pasażerów - 9 627 - na gdańskim lotnisku pojawiło się 16 sierpnia.

"Trzy kraje, które najczęściej wybierali pasażerowie w sierpniu na lotnisku w Gdańsku to Wielka Brytania - 63 484, Norwegia - 30 774 i Niemcy - 23 144. Było też więcej o ponad 20 procent operacji startów i lądowań" - dodała Michajłow.

W lipcu na gdańskim lotnisku było ponad 154 tys. pasażerów.

"To rewelacyjna wiadomość, że wracamy do normalności i do latania. W sierpniu mieliśmy o 80 tys. pasażerów więcej niż w lipcu. To o 30 proc. więcej niż prognozowaliśmy. Ludzie latają za granicę do pracy, na wakacje, a także w odwiedziny do osób, których przez wiele miesięcy nie widzieli. Jestem przekonany, że zaufanie do latania będzie rosło. I jeżeli w okresie od jesieni do wiosny uspokoimy sytuację na frontach: medycznym, gospodarczym, politycznym i medialnym, to od przyszłego roku wszystkie lotniska zaczną marsz do góry i w trzy lata osiągniemy wyniki sprzed pandemii" - powiedział w komunikacie prasowym prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Zapewnił, że mimo kryzysu w całej branży lotniczej, sytuacja finansowa Portu Lotniczego Gdańsk jest stabilna.

"Nie ma zagrożenia bankructwem, utratą płynności finansowej czy konieczności zwalniania pracowników. Przed pandemią planowaliśmy około 40 mln złotych zysku, a zakończymy rok stratą na poziomie 10 mln zł. By zrealizować zaplanowane inwestycje, rozbudowę terminalu pasażerskiego i budowę biurowca Alpha, musimy pożyczyć z banku dodatkowo około 100 mln zł" - dodał Kloskowski.

W sierpniu z Gdańska na wakacje lotami czarterowymi podróżowało dwa razy więcej osób niż w lipcu. Obsługiwane przez touroperatorów kierunki to: Antalia, Zakyntos, Heraklion, Majorka i Burgas. Najpopularniejsze były jednak wyjazdy na Rodos. Bardzo popularne były także regularne połączenia obsługiwane w wakacje przez LOT. Najwięcej podróżujących z Gdańska wybrało Rzym. Samoloty narodowego przewoźnika latały także z Pomorza do Barcelony, Burgas, na Korfu, Kretę, Rodos, do Salonik, Dubrownika, Splitu, Zadaru i Tirany.