Skandynawskie firmy intensywnie inwestują w Polsce. A nasz eksport tam imponuje

- W ostatnich dwóch latach skandynawskie przedsiębiorstwa nieprzerwanie inwestowały w Polsce, przyczyniając się do prężnego rozwoju sektora energetycznego, który wymaga ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. (…) Firmy decydowały się także m.in. na przenoszenie wielu procesów biznesowych do Polski, co odzwierciedla rozwój branży BPO czy IT - wskazuje Agnieszka Zielińska, dyrektor zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (Scandinavian-Polish Chamber of Commerce - SPCC).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Gwałtowny rozwój branży e-commerce zaowocował również inwestycjami magazynowymi i - jak wynika z rozmów z inwestorami – planowane są kolejne inwestycje w tym obszarze.- Zaległości w dostawach, wysoki popyt konsumencki, rekordowe koszty obsługi logistycznej i towarzysząca temu inflacja będą wyzwaniem – także ze względu na sytuację geopolityczną.- Biorąc pod uwagę także sytuację geopolityczną, w okresie dwunastu miesięcy nie należy się spodziewać poprawy sytuacji. Ponadto firmy transportowe nadal mierzą się z ograniczeniami pandemicznymi czy brakami kadrowymi.Problemy w obszarze globalnych łańcuchów dostaw będą zapewne większe niż się spodziewaliśmy jeszcze niedawno.- Pandemia boleśnie uświadomiła firmom, a także ich klientom, jakim ryzykiem obarczony jest biznes, oparty na dostawcach z odległego o tysiące kilometrów regionu.W ostatnich dwóch latach temat relokacji produkcji do Polski czy - szerzej - Europy Wschodniej był podejmowany przez wiele firm. Korzyści - takie jak ograniczenie kosztów logistycznych i przede wszystkim zabezpieczenie ciągłości produkcji - są oczywiste.Jednak to proces wymagający uwzględnienia wielu czynników, także sytuacji geopolitycznej.- Firmy stale adaptują się do nowej rzeczywistości, nie tylko w związku z pandemią, ale też zmianami klimatu i wynikającymi z nich zagrożeniami. Te czynniki były z pewnością uwzględniane w procesie podejmowania decyzji o lokalizacji ostatnich inwestycji firm skandynawskich.W ostatnich dwóch latach skandynawskie przedsiębiorstwa nieprzerwanie inwestowały w Polsce, przyczyniając się do prężnego rozwoju sektora energetycznego, który wymaga ogromnych inwestycji infrastrukturalnych.Ze względu na dostępność wykwalifikowanych kadr firmy decydowały się także na przenoszenie wielu procesów biznesowych do Polski, co odzwierciedla rozwój branży BPO czy IT – nowe rekrutacje prowadziła m.in. firma Ericsson.To właśnie w Polsce powstaje także fabryka systemów magazynowania energii szwedzkiej firmy Northvolt, nowe inwestycje są planowane m.in. przez firmę Garo (szwedzką firmę działającą w obszarze elektromobilności) oraz Stena Recycling czy Kongsberg Automotive. Kolejną inwestycję zakończyła w 2021 roku firma Danfoss, działająca w branży energooszczędnych rozwiązań technicznych.Kraje nordyckie pozostają ważnym partnerem gospodarczym Polski. Według danych GUS za rok 2021 to właśnie ten region jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Polski w eksporcie i trzecim pod kątem wolumenu obrotów handlowych. W porównaniu do roku 2018 pozycja Skandynawii jako drugiego kierunku polskiego eksportu nie zmieniła się.- Łańcuchy dostaw są zależne w dużej mierze od płynnego transportu i przeładunku, dlatego nawet krótki zator na jednym etapie może skutkować znacznym wydłużeniem całkowitego czasu transportu.Krótszy łańcuch dostaw to oczywiście mniej czasochłonny i podlegający lepszej kontroli proces dostawy. Do skracania łańcucha dostaw skłaniają także braki kadrowe dotykające branżę transportową i logistyczną oraz ograniczenia w dostępie do statków przystosowanych do przewozu kontenerów.- Budowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw uwzględniających cały cykl życia produktów, łączących względy środowiskowe i ekonomiczne, jest trendem wyraźnie obecnym w strategiach firm skandynawskich już od lat.Rosnąca świadomość społeczna w kwestiach klimatycznych będzie z pewnością dodatkowo motywowała firmy do uwzględniania czynników środowiskowych przy wyborze partnerów biznesowych. Zrównoważony łańcuch dostaw stanie się jedną z przewag konkurencyjnych.Cena nadal stanowi najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji, ale firmy transportowe zauważają zainteresowanie alternatywnymi formami dostaw, takimi jak transport morski bliskiego zasięgu tzw. „short sea” czy dostawy drogowe w systemie ro-ro, które mogą zniwelować część negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.