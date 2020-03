Skandynawskie linie SAS ograniczają liczbę lotów w związku z koronawirusem

Skandynawskie linie lotnicze SAS ograniczają liczbę połączeń w Europie oraz wstrzymują loty do Hongkongu. Powodem jest spadek popytu związany z epidemią koronawirusa - podało we wtorek to szwedzko-duńsko-norweskie konsorcjum.

"W odpowiedzi na niższy popyt w ciągu najbliższych dwóch miesięcy SAS zmniejszy częstotliwość połączeń w Skandynawii oraz w Europie. Oprócz już odwołanych lotów do Chin kontynentalnych od 5 marca anulowane zostaną także loty do Hongkongu" - głosi komunikat.

Ograniczenia w największym stopniu będą dotyczyły połączeń z miejscami najbardziej dotkniętymi w Europie epidemią koronawirusa, czyli Mediolanem oraz Bolonią w północnych Włoszech.

Jednocześnie, jak zaznaczono, SAS wdroży szereg działań mających obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa. Skandynawskie linie ograniczą wydatki na administrację oraz reklamę i marketing, a także wstrzymają zatrudnianie nowych pracowników. Rozważane jest zmniejszenie kosztów pracowniczych poprzez odsyłanie na bezpłatne urlopy lub wcześniejsze emerytury.

Do wtorku rana w Szwecji stwierdzono 20 przypadków koronawirusa.