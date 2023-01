Składniki rekordowego wyniku portów Szczecin i Świnoujście

Dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście rok 2022 był rekordowy pod względem ilości obsłużonych ładunków. Oba porty osiągnęły wynik 36,8 mln ton, to wzrost o 11 procent w stosunku do roku 2021.

- To rekord, który został osiągnięty dzięki wszystkim interesariuszom, którzy w porcie pracują. Dziękuję operatorom portowym oraz pracownikom zarządu portu - powiedział Daniel Stachiewicz, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, podczas poniedziałkowej konferencji w Ministerstwie Infrastruktury podsumowującej przeładunki w polskich portach.

Rekord zbudowany na węglu kamiennym i paliwach płynnych

Co ciekawe, wynik 33,3 mln ton wypracowany w całym 2021 roku, porty Pomorza Zachodniego osiągnęły już 30 listopada ubiegłego roku. W efekcie w grudniu pracowały już na rekord.

Zbudowały go przeładunki w grupie węgiel, których było więcej aż o blisko 51 procent w stosunku do 2021 roku. Warto dodać, że w obliczu kryzysu energetycznego i wprowadzonego embarga na dostawy węgla z Rosji, wielkość importu samego węgla energetycznego wzrosła aż o 235 proc. Przez porty Szczecin i Świnoujście sprowadzono ponad 3 mln ton tego surowca w ub. roku.

Inną grupą notującą największe wzrosty są paliwa płynne, których obroty były wyższe o 42,5 procent. Tutaj podkreślić należy znaczący wzrost importu LNG. Do końca roku w gazoporcie obsłużono 58 jednostek, podczas gdy w roku 2021 - 35 (tj. o 23 mniej). Przeładunki skroplonego gazu LNG w 2022 roku wzrosły z 2,7 mln ton do 4,4 mln ton.

Ponadto o 11,4 procent wzrosły obroty w grupie rud metali, wśród których największy udział ma ruda żelaza, której było o 1,6 mln ton z ogólnej liczby 2,1 mln ton. Wzrosły także o ok. 11 procent obroty ładunków z segmentu inne masowe. Dominują tutaj nawozy, ale również takie towary jak surówka żelaza, w dużej mierze pochodząca z Ukrainy i trafiająca docelowo do Europy Zachodniej.

Mniej drobnicy promowej, przeładunków zbóż i kontenerów

Niestety, porty zanotowały też drobne spadki. Obejmują one najważniejszą grupę towarową, jaką jest drobnica, w tym drobnica promowa. Prowadzone prace inwestycyjne i remontowe w terminalu promowym w Świnoujściu spowodowały niewielki spadek przewozów o ponad dwa procent. Różna jest też koniunktura na rynku zbóż i w związku z tym w 2022 roku jego przeładunki w Szczecinie i Świnoujściu spadły o 7,6 procent. To po części efekt odblokowania ukraińskich portów i eksportu płodów rolnych bezpośrednio z Ukrainy. Zanotowano też znaczące obroty zbóż w tranzycie, głównie kukurydzy. Przeładunki kontenerów rok do roku zmniejszyły się o 8 procent.

