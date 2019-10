SKM zrywa umowę z Pesą, wskazując na winę producenta

Zarząd Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) z Warszawy odstąpił od umowy ze spółką Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz na dostawę 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych Elfów 2 z powodu niewywiązania się dostawcy z przyjętych w harmonogramie terminów dostaw. Na oświadczenie SKM, zarząd Pesy przesłał do WNP.PL swoje oświadczenie, wyrażając „ubolewanie i zaskoczenie”.

Powtórka z historii

Jeżeli istotnie umowa zostanie zerwana, będzie to kolejny cios dla Pesy. Właśnie powodem jej poważnych kłopotów było zawalenie terminów wywiązania z dostaw zamawianych tramwajów (dla zarządów miast w Polsce) lub spalinowych zespołów trakcyjnych (dla DB Regio).Spółka została uratowana, bo rok temu przedstawiła bankom program restrukturyzacji, uzyskując 200 mln zł kredytu. Finansowo wsparł ją też nowy właściciel - Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, należący do Grupy PFR.Patrz też: Pesa wciąż na kroplówce Jak mówił WNP.PL niedawno prezes Sędzikowski, Pesa zmieniła strategię, nie startuje już w każdym przetargu i nie lecz walczy ceną, szukając wysokomarżowych zamówień. Zarząd spodziewał się nadal straty w 2019 r., która miała być jednak znacznie niższa, niż rok wcześniej. Podkreślał też skomplikowaną sytuację spółki pod względem pozyskiwania kapitału obrotowego.Patrz: Patrz: Restrukturyzacja prawie zakończona, a Pesa wciąż na minusie Niestety, nie znamy wszystkich okoliczności powodów problemów z wywiązaniem się Pesy z kontraktu dla SKM. Ale można zakładać, że jego zerwanie zdecydowanie pogorszy sytuację firmy. Może narazić się nie tylko na koszty odszkodowań, ale i groźbę wymówienia umów kredytowych przez banki.Dodajmy też, że SKM nie chcąc stracić dotacji unijnych, już analizuje „najskuteczniejsze warunki i możliwości do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowych pojazdów”, czyli szuka nowego producenta.