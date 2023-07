Skruszony milioner sprzedaje prywatny odrzutowiec w trosce o klimat

Amerykański multimilioner postanowił zrezygnować z przywileju podróżowania prywatnym odrzutowcem. W trosce o klimat przesiądzie się do komercyjnych samolotów na rejsowe loty.

Wielkość globalnej floty prywatnych odrzutowców wzrosła o 133 proc. w ciągu ostatnich dwóch dekad, z 9 895 samolotów w 2000 r. do 23 133 w połowie 2022 r. Każdy z nich produkuje dziesięć razy więcej zanieczyszczeń na jednego pasażera niż rejsowa maszyna.

Milioner sprzedaje prywatny odrzutowiec, choć nie cierpi komercyjnych lotów

Jednak także w uprzywilejowanym gronie najbogatszych Amerykanów zrodził się ruch, który nawołuje do podjęcia wspólnych działań dla dobra wspólnego. Grupa "Patriotic Millionaires" postuluje m.in. podniesienie podatków dla najlepiej zarabiających obywateli USA a jej wiceprzewodniczący Stephen Prince w obliczu danych na temat szkód wyrządzonych dla środowiska przez użytkowanie prywatnych odrzutowców, zapowiedział, że sprzeda swoją własną Cessnę 650 Citation III.

To średniej wielkości odrzutowiec dalekiego zasięgu, który może pomieścić do dziewięciu pasażerów.

Roczne koszty eksploatacji takiej maszyny wynoszą od 275 tysięcy do 300 tysięcy dolarów. W tym przypadku nie chodzi jednak o koszty a o skutki dla klimatu.

- Byłem tak zakochany w prywatnych podróżach lotniczych, że byłem skłonny zignorować okropność, jaką popełniałem na środowisku i przyszłych pokoleniach. Muszę się zmienić. Po prostu nie mogę dalej tak robić - powiedział Stephen Prince w rozmowie CNN.

Państwa powinny wprowadzać odpowiednie przepisy ograniczające użytkowanie prywatnych odrzutowców

Jak informuje CNN, amerykański milioner nie zachęca innych do tożsamych działań, ale uważa, że powinny być odpowiednie regulacje na gruncie krajowym, które zniechęcałyby milionerów do podróżowania własnymi samolotami. Prince zachęca do podniesienia podatków od sprzedaży używanych samolotów do 10 procent i nowych do 5 procent, oraz podwojenia podatku federalnego na paliwo.

Milioner zauważa niedogodności latania komercyjnego związane z odwoływaniem lotów, kolejkami oraz zagubionymi bagażami, ale pomimo tych niedogodności zdecydował się przerzucić na latanie komercyjne.

W Europie niektóre lotniska, jak holenderski Schipol, rozważają całkowity zakaz obsługi prywatnych samolotów a porty lotnicze we Francji czy Irlandii chcą drastycznie ograniczyć ruch odrzutowców należących do osób prywatnych.

