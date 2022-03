Skutki agresji Rosji na Ukrainę - nowe wyzwania dla europejskiej logistyki

Wprowadzone przez państwa zachodnie sankcje gospodarcze wobec Rosji i Białorusi utrudnią albo wręcz zamrożą w tych krajach działalność międzynarodową firm logistycznych. Kilka największych firm żeglugi kontenerowej, nie tylko z Europy, zawiesiło obsługę tras do/z Rosji. Ich zarządy wskazują, że to wyraz sprzeciwu wobec agresji Rosji i imperatyw moralny.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zmiany w transporcie lotniczym

Bojkot w transporcie morskim

Jedwabny Szlak w zawieszeniu

Sankcje w łańcuchu wartości

Nowa żelazna kurtyna zapadnie nie tylko w sferze politycznej, ale i gospodarczej.W transporcie ładunków drogą powietrzną między Europą a miejscami docelowymi w Azji Północnej, takimi jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa, pojawiły się nowe utrudnienia. Powodem wpierw były względy bezpieczeństwa (świat lotniczy pamięta zestrzelenie w 2014 r. holenderskiego samolotu pasażerskiego przez Rosjan operujących w separatystycznych obwodach Ukrainy).Ostatnio doszły zakazy urzędów lotniczych krajów unijnych (oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii, a także Macedonii Północnej i Kanady) korzystania z ich przestrzeni powietrznej przez samoloty będące własnością obywateli Federacji Rosyjskiej, także czarterowanych przez nich. Rosja odpowiedziała „adekwatną” decyzją i zabrania europejskim przewoźnikom latania nad Syberią.Jest to niewątpliwie problem, konieczne jest bowiem korzystanie z alternatywnych, dłuższych tras z Europy w drodze na Daleki Wschód – przez Turcję, kraje Bliskiego Wschodu i Indie, czyli wokół rosyjskiej przestrzeni powietrznej. W ten sposób czas lotu np. między Wielką Brytanią a Indiami wydłuża się o godzinę. A każda minuta lotu ogranicza tonaż frachtowca i podnosi koszty przelotu.Z tego powodu Lufthansa Cargo, Air France KLM, Finnair i Virgin Atlantic już odwołały loty towarowe do Azji Północnej. Z tej sytuacji korzystają azjatyccy przewoźnicy, tacy jak Korean Air Lines i japońska ANA Holdings, a także przewoźnicy z Bliskiego Wschodu, którzy latają krótszą trasą nad rosyjską Syberią.Łączny potencjał usług przewozowych cargo lotniczego pomiędzy Azją a Europą zmalał także dlatego, że europejskie sankcje wyeliminowały spółki rosyjskie z obsługi tego rynku, w tym przede wszystkim grupę Volga-Dniepr Airlines, wraz ze spółkami zależnymi AirBridgeCargo i Atran Airlines. Sam rosyjski AirBridgeCargo przewozi prawie 4 procent globalnych międzynarodowych ładunków lotniczych, z czego większość między Europą a Azją.W najbardziej skrajnych ocenach ekspertów zachodnich, nawet ¼ towarów przewożonych dotychczas drogą powietrzną między Europą a Azją będzie musiała znaleźć alternatywny środek transportu. Jaki? To nowe wyzwanie.Być może znajdą się wolne sloty (miejsca na towar) na statkach. Oto dwie największe pod względem wielkości floty linie żeglugi kontenerowej, tj. szwajcarski MSC (Mediterranean Shipping Company) oraz duński AP Moller-Maersk, ogłosiły zawieszenie obsługi tras do/z Rosji. Zwolnią więc potencjał na inne ładunki.Maersk na Bałtyku świadczy przewozy z portów zachodniej Europy do St. Petersburga i Kaliningradu, na Morzu Czarnym do Noworosyjska, a na Dalekim Wschodzie – do Władywostoku i portu Wostoczny. Przedwczoraj zarząd spółki poinformował, że te stałe połączenia kontenerowe do Rosji okresowo zawiesza, podobnie jak lądowe usługi transportowe i logistyczne w tym kraju.Zarząd Maerska rozważa, jakie podjąć kroki w przypadku rosyjskiej spółki Global Ports, w której ma 31 proc. udziałów. Pozostałymi udziałowcami są rosyjska państwowa firma jądrowa Rosatom i rosyjski biznesmen Siergiej Szyskariew.MSC, największa (od połowy grudnia 2021 r. – zdetronizowała Maersk) na świecie linia kontenerowa pod względem pojemności, w oświadczeniu przekazała, że „ze skutkiem natychmiastowym zatrzymuje tymczasowo wszystkie rezerwacje ładunków do i z Rosji, obejmujące wszystkie obszary dostępu, w tym porty bałtyckie, Morza Czarnego i Dalekowschodniej Rosji”. MSC skontaktuje się bezpośrednio z klientami w sprawie losów ładunków w tranzycie do/z Rosji. Podobnie jak w przypadku Maersk, MSC potwierdziło również, że nadal będzie przyjmować niezbędne towary, takie jak żywność i ładunki humanitarne.Podobnie postąpiła spółka żeglugowa ONE (Ocean Network Express) z siedzibą w Singapurze. W poradniku dla klientów poinformowała, że „akceptacja rezerwacji do i z Petersburga w Rosji zostaje zawieszona ze skutkiem natychmiastowym do odwołania, podczas gdy my oceniamy wykonalność operacyjną”. Linia żeglugowa dodała, że zawiesiła również rezerwacje dla rosyjskiego portu w Noworosyjsku, a także – ze względów bezpieczeństwa statków, załóg i ładunku – do ukraińskiego portu kontenerowego w Odessie.Zarówno UE, jak i USA umieściły Koleje Rosyjskie (RŻD) na swojej liście sankcyjnej. Nie jest do końca jasne, co to oznacza dla kolejowych przewozów towarów w kontenerach między Europą a Chinami, czyli tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem, wiodącym głównie przez Rosję i Białoruś, a dalej do Europy – przez Polskę. Na razie pociągi są odprawiane na przejściu granicznym Brześć-Terespol/Małaszewicze. Jak długo?Formalnie, zgodnie z sankcjami, jeśli europejskie firmy nie mogą współpracować z Kolejami Rosyjskimi, oznacza to, że także niemożliwy jest transport Jedwabnym Szlakiem. Choćby dlatego, że zachodnie firmy będą miały utrudnioną możliwość regulowania opłat za fracht.Ale prawnicy – nie tylko chińskich operatorów – wskazują, że RŻD objęte są głównie ograniczeniem finansowym, a nie „pełnymi” sankcjami. Mają ograniczony dostęp do rynków finansowych, nie można już np. handlować ich akcjami. Nie jest to jednak całkowite zamrożenie aktywów, więc w tej interpretacji nadal możliwe jest prowadzenie interesów z Rosyjskimi Kolejami.Wobec tych rozbieżności, niektórzy duży zleceniodawcy europejscy, jak wymieniany Maersk, ogłosili wstrzymanie przyjmowania rezerwacji na przewozy transkontynentalne.Jest jeszcze jeden aspekt, na który powinny zwrócić uwagę firmy europejskie. Jeżeli konkretne przedsiębiorstwo rosyjskie, np. spółka zarządzająca portem lotniczym na Krymie, podlega zamrożeniu aktywów, spółka przewozów towarowych korzystająca z jej usług i uiszczająca opłaty portowe, formalnie narusza założenia sankcji i sama może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej. Dylemat ten mają europejskie spółki współpracujące z RŻD.Jak więc sprawdzać, czy europejska spółka nie narazi się na kary? Formalnie, UE publikuje specjalne komunikaty w tej sprawie. Problem w tym, że są aktualizowane codziennie i trzeba śledzić, co znajduje się na najnowszej liście.Pytaniem jest, czy można prowadzić interesy za pośrednictwem np. chińskich firm, jeśli korzystają z usług firm rosyjskich, które znalazłyby się na liście sankcji? Nie, doradzają eksperci, ponieważ sankcje dotyczą nie tylko bezpośrednich relacji, ale całego łańcucha dostaw.Sprawy są więc skomplikowane, a na ich wyjaśnianiu z pewnością zarobią firmy doradztwa prawnego.