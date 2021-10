Śląsk i Zagłębie przez tydzień bez kluczowych połączeń z Warszawą

Przebudowa dworca Warszawa Zachodnia i linii średnicowej w Warszawie powoduje duże perturbacje w kursowaniu pociągów dalekobieżnych. Mieszkańcy aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej (2,25 mln mieszkańców) stracili na tydzień wygodne poranne połączenia ze stolicą. Na szczęście od piątku sytuacja ma się poprawić.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wielka modernizacja źródłem problemów

Tym, którym zależy na dojeździe na godz. 10 z Katowic do Warszawy, zostaje hotel lub jazda samochodem. Połączeń autokarowych o tej porze nie ma.Czytaj także: Potężna zmiana w koncepcji CPK. Będzie inny model biznesow Anna Zakrzewska z PKP Intercity przekazała nam odpowiedź, z której wynika, że problemy mieszkańców Śląska i Zagłębia z porannym dojazdem do Warszawy to efekt zawieszenia kursowania niektórych pociągów kategorii EIP w dniach od 1 do 7 października br. Ma ono charakter tymczasowy, a jego źródłem jest prowadzenie prac modernizacyjnych na warszawskiej linii średnicowej dalekobieżnej (łączy Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią), co wpływa na ograniczenie jej przepustowości.Przebudowa Warszawy Zachodniej i modernizacja linii średnicowej jest zakrojona na szeroką skalę. Dworzec zostanie wyposażony w nowe zadaszone perony, ruchome schody, windy, system informacji oraz szerokie przejścia. Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. i zarządzanie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym. Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.Zanim jednak będzie lepiej, należy się spodziewać sporych perturbacji. Lista pociągów PKP Intercity, którym na skutek modernizacji warszawskiego węzła kolejowego wyznaczono okrężne trasy, liczy grubo ponad 100 pozycji (w okresie 28 sierpnia - 6 listopada 2021 r.)Dochodzi do tego, że kursowanie pociągów do Warszawy staje się polem dla aktywności parlamentarzystów. Zimą senator Jerzy Wcisła (KO) interpelował w sprawie pociągu TLK Nogat relacji Olsztyn - Warszawa - Olsztyn. Od wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela otrzymał odpowiedź, że pociąg spadł z rozkładu jazdy przez modernizację warszawskiego węzła kolejowego i mniejszą przepustowość średnicy dalekobieżnej oraz… z powodu niezadowalających wyników przewozowych. Z kolei poseł PiS Bartłomiej Wróblewski ogłosił, że od 7 listopada będzie dodatkowy pociąg z Poznania do Warszawy o godz. 7:31. Jednak, jak zauważa poznańska Wyborcza.pl, w projekcie rozkładu jazdy na listopad taki pociąg nie figuruje.Ale wracając na Śląsk i do Zagłębia. W piątek 8 października poranne Pendolino wyruszy z Katowic o 6:51 i dotrze do Warszawy o godz. 9:14, po 2 godz. 23 min. jazdy.W każdym razie warto dziś z wyprzedzeniem planować podróż i raczej nie bazować na wiedzy z ubiegłych lat. Może być różnie.Czytaj także: PKP Intercity pracuje nad bardziej komfortowymi wagonami