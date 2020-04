Śląskie: 13 nowych autobusów zasiliło flotę Komunikacji Beskidzkiej

Połowa z 26 zakupionych przez bielski PKS autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) dotarła do przewoźnika – poinformował w poniedziałek prezes Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, do którego należy PKS, Radosław Ostałkiewicz.

Prezes dodał, że pozostałych 13 autobusów dotrze we wrześniu br.

PKS Bielsko-Biała podpisał umowę z firmą Solaris Bus & Coach na zakup 12-m autobusów napędzanych CNG w lipcu ub.r. W pojazdach zainstalowany zostanie tzw. system dynamicznej informacji pasażerskiej. Swobodnie będą z nich mogli korzystać niepełnosprawni. Producent zaoferował je za cenę brutto w wysokości 32 mln zł. Ostałkiewicz poinformował, że 70 proc. kwoty na projekt, czyli 22,6 mln zł, pochodzi z funduszy UE.

Nowe autobusy będą się wyróżniały na drogach Bielska-Białej i powiatu bielskiego kolorem nadwozia. Będą to odcienie białego i bordo. "Autobusy będą oznakowane nazwą +Komunikacja Beskidzka+, pod którą chcemy świadczyć usługę" - powiedział Ostałkiewicz.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny powstał, by organizować publiczny transport pasażerski w powiecie bielskim - w gminach Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice. Ma 100 proc. udziałów w PKS Bielsko-Biała, który dysponuje obecnie ok. 80 autobusami.

CNG to sprężony gaz ziemny o wysokich walorach ekologicznych. Według ekspertów wymiana taboru zasilanego olejem napędowym na jego rzecz pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu do 50 proc., dwutlenku węgla do ok. 15 proc. oraz przyczyniających się do powstawania smogu pyłów PM do 99 proc. Silniki zasilane CNG pracują także ciszej niż "diesle".