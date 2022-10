Śląskie chce lotniska dla siebie. Presja na premiera rośnie

Zdominowany przez PiS sejmik województwa śląskiego przyjął właśnie apel, w którym domaga się od premiera Mateusza Morawieckiego przekazania większości akcji Katowice Airport władzom samorządowym, a przez to uniemożliwienie wchłonięcia tego lotniska przez struktury CPK.

Sprawa sięga początku września i opublikowanego w WNP.PL wywiadu z Stanisławem Wojterą, prezesem PPL, w którym powiedział, że jest gotowy kupić dodatkowe akcje, by przejąć władze w Katowice Airport.

Takiego obrotu sprawy od początku nie chcą pozostali akcjonariusze śląskiego lotniska. Marszałek województwa śląskiego i prezydent Katowic zawiązali nieformalną, polityczną koalicję. Pieniądze nie grają roli, choć mowa nawet o wydatku rzędu 0,5 mld złotych.

Z naszych informacji wynika, że do dzisiaj Węglokoks nie odpowiedział na ofertę złożoną przez marszałka województwa śląskiego. Apel radnych, przyjęty ponad politycznymi podziałami, ma więc dodatkową siłę – to element nacisku na Mateusza Morawieckiego, który wybrany został w wyborach właśnie w okręgu katowickim.

Radni sejmiku niemal jednogłośnie (1 osoba była przeciwna) przyjęli dziś (24 października) apel do premiera w sprawie umożliwienia zmian w akcjonariacie spółki GTL SA, która zarządza Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach.

Śląscy radni chcą przekazania, albo umożliwienia zbycia akcji lotniska, które teraz są w posiadaniu górniczo-hutniczej spółki Węglokoks z siedzibą w Katowicach.

Lotnisko to obecnie „perła w koronie” Węglokoksu. To właśnie ta państwowa firma posiada większościowy pakiet akcji (42,49 proc.) w spółce kierującej Katowice Airport.

Pozostałe udziały posiada województwo śląskie (34,88 proc.), Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze"(PPL) z 17,30 proc. oraz miasto Katowice z 4,89 proc. akcji spółki.

Sprawa zmian własnościowych w śląskim porcie lotniczym wypłynęła na początku września po tym jak w WNP.PL opublikowaliśmy wywiad z Stanisławem Wojterą, prezesem PPL, w którym powiedział, że jest gotowy kupić dodatkowe akcje, by przejąć władze w Katowice Airport.

Wywiad z prezesem PPL dostępny w linku poniżej.

PPL zainteresowane powiększaniem stanu posiadania

Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze jest wyłącznym właścicielem portów w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze, a w przypadku 10 regionalnych portów posiada udziały w spółkach nadzorujących ich działanie.

W niemal sąsiadującym z Pyrzowicami lotnisku w Krakowie PPL posiada prawie 80 proc. PPL, na mocy ustawy, już niedługo stanie się też integralną częścią spółki CPK.

- PPL jest zainteresowane dalszym rozwojem infrastruktury lotniczej i powiększaniem stanu posiadania. Nie jestem gotowy kupić każdego portu lotniczego w Polsce, ale na pewno jestem zainteresowany tymi z pierwszej ósemki. Pyrzowice się w niej mieszczą – mówił w wywiadzie dla nas Stanisław Wojtera, prezes PPL.

W województwie śląskim od razu ruszyła batalia w obronie tego portu. Mocne wsparcie dał też urzędujący minister funduszy i polityki regionalnej, pochodzący z tego regionu, Grzegorz Puda.

Takiego obrotu sprawy od początku nie chcą pozostali akcjonariusze śląskiego lotniska. Marszałek województwa śląskiego i prezydent Katowic zawiązali nieformalną, polityczną koalicję. Pieniądze nie grają roli, choć mowa nawet o wydatku rzędu 0,5 mld złotych.

- Chcemy dążyć do tego, aby rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje ze spółką GTL, a co za tym idzie – co dzieje się z lotniskiem, został u nas, na Śląsku. Do tej pory bardzo dużo energii i środków przeznaczaliśmy na rozwój i działalność tego portu lotniczego. Jest to bardzo istotne dla nas z punktu widzenia naszej siły gospodarczej i jakości życia ludzi ze Śląska i Zagłębia – wyjaśniał na naszych łamach Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodawał, że przejęcie większościowych udziałów przez PPL pozbawi ich realnego wpływu na rozwój lotniska, a co za tym idzie – rozwoju miasta.

Niewiadomo, czy i za ile Węglokoks chce sprzedać większościowy pakiet

Firmy, z będącej w poważnym kryzysie branży górniczej, szukają stabilizacji. W tym tej finansowej. Z takiego założenia wychodzą pozostali udziałowcy pyrzowickiego lotniska i niezmiennie od miesięcy zachęcają Węglokoks do sprzedaży swojego większościowego pakietu.

- W ostatnim czasie dwukrotnie złożyliśmy Węglokoksowi propozycję podejścia do rozmów nt. odkupienia akcji. Wydaje mi się, że posiadanie tych akcji Węglokoksowi nic nie daje. GTL SA(firma zarządzająca Katowice Airport-red.) to nie jest spółka dywidendowa, która zarabia – komentował we wrześniu Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Z naszych informacji wynika, że do dzisiaj Węglokoks nie odpowiedział na ofertę złożoną przez marszałka województwa śląskiego. Apel radnych, przyjęty ponad politycznymi podziałami, ma więc dodatkową siłę – to element nacisku na Mateusza Morawieckiego, który wybrany został w wyborach w okręgu katowickim i pewnie tu walczyć będzie już za chwilę o reelekcję.

