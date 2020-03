Śląskie: Do połowy 2021 r. rozbudowa do dwóch torów linii nr 11 w Świętochłowicach

Do połowy 2021 r. rozbudowany powinien zostać ponad 2,5-kilometrowy odcinka torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. Samorządowa spółka Tramwaje Śląskie w środę podpisała wartą 36,5 mln zł brutto umowę na wykonanie tych prac.

Wzdłuż ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach przebiega odcinek jednej z najstarszych linii tramwajowych na Górnym Śląsku. Od grudnia 1894 r. tramwaje parowe spółki Oberschlesische Dampfstraßenbahn Gesselschaft mit beschränkter Haftung kursowały z Gliwic przez Zabrze, Chebzie (dziś dzielnica Rudy Śląskiej), Lipiny, Piaśniki (dziś dzielnice Świętochłowic) i Królewską Hutę (dziś Chorzów) do Bytomia.

Obecnie część tamtego historycznego połączenia - między Katowicami, Chorzowem i Chebziem - obsługuje linia nr 11 Tramwajów Śląskich. W 2016 r. na pewien czas przedłużono ją nawet z Chebzia do zajezdni przy granicy Gliwic i Zabrza. Problemem okazało się jednak utrzymywanie punktualności na długiej, częściowo jednotorowej (z mijankami) trasie.

Jednotorowe odcinki obecnego połączenia linii nr 11 Katowice-Chebzie przebiegają przez Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. W Chorzowie trwają już prace wzdłuż tamtejszej ul. 3 Maja, zakładające m.in. rozbudowę całego fragmentu jednotorowego wydzielonego torowiska w tym mieście do dwóch torów.

Dalszą część tych prac, na terenie Świętochłowic, Tramwaje Śląskie zamówiły w osobnym przetargu. Roboty obejmą ok. 5,3 kilometra toru pojedynczego wraz z siecią trakcyjną. Ich zakres ograniczają ulice - od ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej do skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach.

Termin składania ofert biegł od września do połowy listopada ub. roku. Przy budżecie zamówienia określonym na 40,8 mln zł brutto, zaproponowane ceny mieściły się w przedziale 36,5-54,5 mln zł brutto. W środę TŚ podpisały wartą 36,5 mln zł umowę z konsorcjum spółek: Spec Bruk z Libiąża oraz Spaw-Tor i Progreg Budownictwo z Krakowa. Termin wykonania prac to 16 miesięcy.

Tramwaje Śląskie prowadzą to zadanie w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii (ostatnio z największej takiej inwestycji wycofały się Katowice) i zakup 45 tramwajów.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, ponad 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.