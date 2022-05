Śląskie: Flotę bielskiego MZK zasiliły cztery przegubowe Solarisy

Cztery przegubowe autobusy Solaris Urbino 18 czwartej generacji zasiliły w środę flotę Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Komunalny przewoźnik wynajął też dwa elektryczne Solarisy – zakomunikował bielski magistrat, który jest właścicielem MZK.

"Nowe autobusy to dobra wiadomość dla mieszkańców, turystów i kierowców, o których nie możemy zapominać. To kolejny zakup autobusów, tym razem przegubowych, bo takich potrzebowaliśmy. Kupiliśmy cztery autobusy, bo na tyle nas stać. Chcemy co roku odnawiać tabor, aby sukcesywnie poprawiać jakość podróżowania" - powiedział cytowany w komunikacie magistratu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Jacek Kachel z wydziału prasowego urzędu miejskiego poinformował, że - po dołączeniu przegubowców Solaris - MZK dysponuje 24 autobusami tego typu. Każdy z nich pomieści blisko 140 pasażerów. Cztery nowe posiadają silniki spalinowe.

MZK zawarł umowę na zakup autobusów z firmą Solaris Bus&Coach w październiku ub.r. Rzecznik przewoźnika informowała wówczas, że koszt zakupu to 7,542 mln zł brutto.

Przewoźnik poinformował zarazem o wynajmie dwóch 9-m autobusów elektrycznych Solaris. Kachel podał, że są one fabrycznie nowe, niskopodłogowe. Używane będą głównie do tzw. przewozów zamkniętych.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jest spółką komunalną, która wykonuje zadania w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Jest największym przewoźnikiem w okolicy. Flota liczy ponad 130 autobusów.

