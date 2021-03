Śląskie: Metropolia z ofertą na dokumentację do programu Kolej Plus

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która pracuje nad 13 inwestycjami zgłoszonymi do programu Kolej Plus, zakładającego wsparcie państwa dla lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, dostała mieszczącą się budżecie ofertę na wykonanie tzw. wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

To część działań związanych z II etapem rządowego programu Kolej Plus. Samorządy do jesieni br. przygotowują w nim wstępne koncepcje swoich przedsięwzięć - z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. Następnie zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK, wybierze projekty do realizacji.

W sierpniu ub. roku Metropolia GZM zgłosiła do programu Kolej Plus 15 projektów kolejowych wpisujących się w koncepcję Kolei Metropolitalnej, czyli przygotowywanej we współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi oferty częstych i szybkich połączeń aglomeracyjnych. Trzy miesiące później wszystkie te zgłoszone projekty zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rządowego programu.

Obecnie, po wycofaniu dwóch projektów, Metropolia kontynuuje prace dot. 6 projektów liniowych (mają one usprawnić połączenia na trasie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czyli Katowicami) oraz 7 punktowych (poprawiających dostępność kolei w ramach jednej gminy).

W poprzednich tygodniach Metropolia rozpoczęła prace nad kluczowym elementem, potrzebnym do uzupełnienia wniosków w drugim etapie naboru do programu Kolej Plus. Chodzi o opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego (WSPP), w którym m.in. oszacowany zostanie koszt realizacji 13 zgłoszonych inwestycji i przeprowadzona inwentaryzacja infrastruktury kolejowej.

Analiza obejmie wykonanie schematów linii, opracowanie rozkładu jazdy oraz opisu infrastruktury kolejowej, bocznic i posterunków ruchu. To także przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w przypadku budowy nowych przystanków kolejowych.

WSSP dla wybranych projektów, zgłoszonych do Kolei Plus, powstanie częściowo w ramach opracowywanego obecnie wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. Gminy GZM nie będą ponosiły kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji.

Aby przygotować WSPP Metropolia prowadzi przetarg, z podziałem na dwa zadania obejmujące projekty liniowe i punktowe. W terminie zgłosił się jeden wykonawca. Oferta warszawskiej spółki Databout za 3,9 mln zł brutto (w podziale na zadania 2,38 mln zł i 1,52 mln zł) mieści się w budżecie GZM określonym na 5,4 mln zł brutto.

Realizacja WSPP musi zakończyć się przekazaniem do PLK gotowej dokumentacji z końcem listopada, co wynika z harmonogramu Kolei Plus. Do lutego 2022 r. wybrane mają zostać do dofinansowania projekty, które będą zrealizowane do końca 2028 r. Metropolia zobowiązała się sfinansować 15-procentowy wkład własny kosztów kwalifikowalnych każdego z projektów, który będzie realizowany w ramach programu.

Obecna lista projektów to efekt współpracy Metropolii oraz gmin członkowskich, w ramach koncepcji Kolei Metropolitalnej. Ewentualne dotacje z Kolei Plus przyspieszyłyby ich realizację i usprawniłyby transport szynowy na terenie GZM. Łączny koszt wszystkich zgłoszonych projektów to ok. 1,7 mld zł, a szacowany wkład własny Metropolii - ponad 200 mln zł.

Wśród zakwalifikowanych do II etapu Kolei Plus projektów z terenu GZM dominują budowy nowych przystanków osobowych. Gliwice chcą budować przystanek: Bema na linii do Katowic, Zabrze myśli o przystankach: Armii Krajowej i Zaborze Północ na linii Gliwice-Katowice, a Świętochłowice - o przystanku Mijanka na tej samej linii. Bytom zgłosił przystanki Os. Arki Bożka oraz Rozbark - na linii Katowice - Tarnowskie Góry, a Tychy - modernizację stacji Tychy Miasto.

Bytomski samorząd złożył także projekt prac na liniach nr 189 i 132 i budowy nowych łącznic w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie - Bytom, wraz z budową nowych przystanków Ruda Orzegów i Bytom Zabrzańska. Ruda Śląska zgłosiła przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141, 164 i 651.

Samorząd Katowic zaproponował przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice, zrewitalizowaną ostatnio linią nr 142 przez dzielnicę Murcki. Dąbrowa Górnicza planuje rewitalizację linii kolejowej nr 162 Strzemieszyce - Huta Katowice z jej odbudową do stacji Dąbrowa Górnicza (wraz z budową przystanku Tworzeń i rozbudową przystanku Gołonóg).

Pyskowice chciałyby odbudować rozebraną linię kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto. Mikołów zaproponował budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice linii Katowice - Rybnik.

Dwa projekty zostały wycofane z naboru. Przystanek Mysłowice Północ zostanie zrealizowany przez PKP PLK w ramach innej, planowanej inwestycji. W przypadku przystanku Gliwice Czechowice wycofanie nastąpiło po uzgodnieniach z miastem; przystanek ten nadal ma być uwzględniany w pracach studialnych Kolei Metropolitalnej.

