Śląskie: Od 1 marca w GZM nowa taryfa okresowa komunikacji miejskiej

Od 1 marca 2020 r. na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie obowiązywała nowa taryfa komunikacji miejskiej. Zostaną wprowadzone nowe bilety; ceny zostaną w większości zachowane lub obniżone dla biletów elektronicznych - dla tradycyjnych nieco wzrosną.

Wraz z nową taryfą wprowadzone zostaną też nowe wzory tradycyjnych biletów jednorazowych.

Na środowej konferencji prasowej członek zarządu GZM odpowiedzialny za transport Grzegorz Kwitek, odpowiadając na pytanie: czy będzie drożej czy taniej ocenił, że "będzie inaczej". "Jeżeli chodzi o ceny, będą one zależały od tego, w jaki sposób pasażer będzie korzystał z komunikacji publicznej i w jaki sposób będzie kupował bilety" - wyjaśnił Kwitek.

"Postanowiliśmy promować nowoczesne kanały dystrybucji, bilety elektroniczne, które w swojej podstawowej wersji zostaną na dotychczasowym poziomie. Istotnie obniżyliśmy taryfę odległościową, która do tej pory była rzadko używana. Najtańszy bilet, na którym będzie można podróżować, to raptem 80 gr dla tych, którzy mają uprawnienia do ulgi" - zaznaczył.

Tyle trzeba będzie zapłacić, przejeżdżając odcinek poniżej 1 km i posługując się przy wejściu i wyjściu do pojazdu kartą elektroniczną; dotąd taki ulgowy przejazd kosztował 1,10 zł. Ceny biletów normalnych za przejazd jednorazowy/ krótkookresowy w taryfie odległościowej zostaną obniżone od 60 gr do 20 gr: bilet do 1 km będzie kosztował 1,60 zł (dotąd 2,20 zł), a najdroższy - powyżej 20 km - 4,40 zł (dotąd 4,60 zł).

Podwyższone zostaną obowiązujące od 2013 r. ceny biletów papierowych jednorazowych: o 20 gr w każdym nominale. Oznacza to, że normalny bilet na jedno miasto lub ważny przez 20 minut zdrożeje z 3,20 zł do 3,40 zł, ważny w dwóch miastach lub przez 40 minut - z 3,80 do 4 zł, a ważny w trzech i więcej miastach lub przez 90 minut - z 4,80 zł do 5 zł.

Według Kwitka najważniejsza zmiana to uelastycznienie dotychczasowej oferty: wprowadzenie nowych biletów, przede wszystkim biletów wieloprzejazdowych o czasie obowiązywania 180 dni, nowych biletów 5-osobowych (za 10 zł i ulgowych za 5 zł, ważnych na całej trasie lub przez 90 min) czy nowych biletów dla zorganizowanych grup, np. dla miast czy instytucji organizujących imprezy masowe.

Wprowadzony zostanie też nowy bilet dzienny za 10 zł (prócz dotychczasowego dobowego), ważny od momentu aktywacji do godziny 23:59 tego dnia. Wycofane z oferty zostaną bilety 30-dniowe na sam autobus/trolejbus lub na sam tramwaj - jednocześnie ujednolicony zostanie bilet 30-dniowy sieciowy na wszystkie te środki transportu: w cenie 134 zł (dotąd 138 zł).

Wprowadzony zostanie nowy bilet 120-dniowy - za 440 zł. Obniżone zostaną ceny biletów 30-dniowych lotniskowych (na całą sieć i szybkie linie na lotnisko Katowice) ze 180 zł do 160 zł oraz 90-dniowych lotniskowych z 440 zł do 400 zł. W ofercie znajdą się nowe bilety wieloprzejazdowe ważne przez 180 dni: na 20 przejazdów za 55 zł, na 40 przejazdów za 100 zł (przy średniej cenie przejazdu 2,5 zł) oraz na 80 przejazdów za 180 zł.

Aby ułatwić pasażerom zorientowanie się w ofercie, zmienionych zostanie szereg często skomplikowanych dotąd nazw biletów, np. bilet SM/ATT 30 dni będzie nosił nazwę: Miasto 30, a bilet SCC/ATT Lotnisko 90 dni, będzie nazywał się: Lotnisko 90.

Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego Małgorzata Gutowska zaprezentowała w środę nowy wzór biletu jednorazowego. Jego kolorystyka i układ graficzny są zgodne z księgą znaku GZM, ponadto został on przygotowany w układzie pionowym, a nie poziomym, jak dotąd. Bardziej, niż cena, widoczne są nadawane przez bilet uprawnienia.

Nowe bilety jednorazowe mają sześć rodzajów zabezpieczeń widocznych oraz trzy zabezpieczenia niewidoczne - niejawne. Stare bilety będą obowiązywały przez rok od momentu wdrożenia. Do 14 marca br. będzie można z nich korzystać na dotychczasowych zasadach, a od 15 marca - wraz z ew. skasowaniem biletów uzupełniających do kwoty wynikającej z nowego cennika.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła formalnie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zajmuje się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie GZM obowiązuje metropolitalna taryfa dla biletów jednorazowych (w utrzymanych cenach dla biletów papierowych i niższych - dla biletów elektronicznych - zakupionych przez Śląską Kartę Usług Publicznych lub aplikację w telefonie komórkowym), a od 1 kwietnia 2018 r. taryfa dla biletów okresowych (dla większości biletów wprowadziła nieznaczne obniżki cen).

W ramach GZM działa Zarząd Transport Metropolitalnego, który od 1 stycznia 2019 r. przejął funkcję organizatora komunikacji od głównego dotychczasowego organizatora (KZK GOP), a także od odrębnych dotąd komunalnych związków komunikacyjnych tarnogórskiego i tyskiego).