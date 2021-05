Śląskie: Od poniedziałku pierwsza część zmian w taryfie Kolei Śląskich

W poniedziałek 10 maja br. Koleje Śląskie wprowadzą pierwszą część zmian w taryfie przewozowej. Modyfikacje mają być wprowadzane etapami do przyszłego roku. Średnia podwyżka cen biletów wyniesie według Kolei Śląskich ok. 13 proc.

Przewoźnik wskazuje, że to pierwsza kompleksowa zmiana jego cenników od pięciu lat i pierwsza przebudowa ich konstrukcji od początku jego działania. Nie wszystkie ceny biletów zostaną podwyższone, część pozostanie na tym samym poziomie, a część obniżona. Koleje Śląskie zapewniają, że mimo modyfikacji taryfy, pozostaną jednym z najtańszych przewoźników kolejowych w Polsce

"Podążamy za trendami europejskich kolei regionalnych, które bazują na prostych i zrozumiałych taryfach. Naszym celem jest wdrożenie rozwiązań, które zapewnią czytelne i sprawiedliwe zasady podróżowania pociągami Kolei Śląskich dla wszystkich pasażerów" - powiedział cytowany w informacji spółki jej prezes Aleksander Drzewiecki.

Jak uściślił, chodzi m.in. o uproszczenie taryfy, przy wprowadzeniu ofert zachęcających pasażerów do podróży koleją. Zapowiedział, że modyfikacje będą wprowadzane etapami. "Dziś komunikujemy planowane zmiany cen, natomiast już we wrześniu pojawią się nowe atrakcyjne oferty. Ponadto, na części tras wprowadzimy wtedy również możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20 proc." - wskazał Drzewiecki.

"Codziennie uruchamiamy około 400 pociągów. To niezwykły potencjał komunikacyjny dla mieszkańców naszego województwa. Kolej jako bezpieczny, ekologiczny i wygodny środek transportu może im zatem służyć nie tylko w czasie dojazdu do pracy, ale także poza godzinami szczytu" - stwierdził prezes KŚ.

Zmiany w taryfie spółki mają zmierzać do wprowadzenia jednolitej stawki kilometrowej, przy korekcie ofert liniowych. Docelowo obowiązywać ma taryfa kilometrowa ze stałym rabatem dla podróżujących poza szczytem. Wsparcie urzędu marszałkowskiego umożliwia przy tym zaproponowanie ceny 6,50 zł za przejazd do 19 km i ceny 7 zł za przejazd 20 km (najniższa stawka na rynku przewoźników regionalnych)

Bez zmian pozostaną np. ceny przejazdów w relacjach Mysłowice - Katowice (4 zł) i Tychy - Katowice, (4,50 zł). Spadną ceny przejazdów z Sosnowca i Świętochłowic do Katowic (z 5 zł do 4,50 zł, a poza szczytem od września do 3,82 zł), z Rudy Śląskiej do Katowic (z 6 zł do 5,50 zł), z Raciborza do Rybnika (z 8 zł do 7 zł) czy z Kluczborka do Katowic (z 16 zł do 15,50 zł).

Wzrosną ceny biletów jednorazowych np. z Bytomia do Katowic (z 4 zł do 4,50 zł), z Lublińca do Częstochowy (z 3 zł do 5 zł), z Tarnowskich Gór do Katowic (z 5 zł do 6 zł), z Zabrza do Katowic (z 6 zł do 6,50 zł) czy z Gliwic do Katowic (z 6 zł do 7 zł). Wyższe podwyżki będą na dłuższych trasach, np. z Rybnika do Katowic (z 9 zł na 13 zł; poza szczytem 11,05 zł), z Bielska-Białej do Katowic (z 14 zł na 17,50 zł) czy z Katowic do Wisły Głębiec (z 15 zł na 19,50 zł).

Ceny niektórych biletów miesięcznych pozostaną bez zmian (np. Tychy - Katowice 120 zł w ofercie liniowej czy Mysłowice - Katowice 90 zł w ofercie krakowskiej). Niektóre ceny spadną (np. z Zabrza do Katowic ze 150 zł do 148 zł czy z Raciborza do Rybnika z 220 zł do 159 zł w ofercie liniowej); inne wzrosną (np. z Chorzowa Miasta i Bytomia do Katowic z 80 zł do 120 zł czy z Tarnowskich Gór do Katowic ze 120 zł do 154 zł)

Podczas drugiego etapu zmian wprowadzone zostaną oferty dla różnych odbiorców, w tym seniorów, rodzin czy małych grup podróżnych. Od września dostępne będą: dobowy bilet sieciowy Silesia 24 za 38 zł oraz bilet Silesia 24 Duo, umożliwiający zabranie w dni wolne od pracy drugiej osoby za 1 zł. Strefowy Superbilet ma umożliwiać korzystanie z pociągów KŚ i komunikacji ZTM.

We wrześniowym etapie zmian planowane jest też rozszerzenie dostępności przedsprzedaży biletów z ofert specjalnych z 7 do 30 dni. Bilety, według nowych cenników, będzie można nabyć od 10 maja w kasach biletowych, w pociągach, biletomatach, punktach na mieście, w sklepie internetowym oraz aplikacjach mobilnych (bilety sprzedane przed 10 maja pozostaną ważne bez dopłaty).

KŚ wprowadzają także podwyżki opłat dodatkowych: z 200 zł na 225 zł - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, ze 160 zł na 180 zł - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, z 80 zł na 90 zł - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt czy z 600 zł na 675 zł za zatrzymanie pociągu bez uzasadnionej przyczyny.

Poza argumentami dot. uproszczenia taryfy Koleje Śląskie wyjaśniają jej zmiany m.in. skutkami pandemii (w tym zwiększeniem częstotliwości dezynfekcji taboru, przy spadku liczby pasażerów) czy wzrostem kosztów funkcjonowania spółki - w tym podwyżkami cen energii elektrycznej, napraw oraz utrzymania taboru.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim Koleje Śląskie prowadzą od grudnia 2012 r. W 2019 r. operator przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając ponad 7,4 mln km. Na ub. rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Roczny budżet KŚ przekracza 200 mln zł; tabor przewoźnika to ponad 60 pojazdów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl