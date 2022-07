Śląskie: Od poniedziałku zamknięcie „zachodniej obwodnicy Katowic”

Od poniedziałku na blisko dwa miesiące zamknięta ma zostać droga wykorzystywana przez kierowców jako zachodnia obwodnica Katowic. Przecinające Lasy Panewnickie przedłużenie ul. Gościnnej w Rudzie Śląskiej umożliwia w wielu przypadkach ominięcie korków w katowickim centrum.

O zamknięciu drogi, określanej nieraz jako "zachodnia obwodnica Katowic" lub "obwodnica Panewnik" (od nazwy katowickiej dzielnicy, do której prowadzi), poinformował w swoim serwisie magistrat Rudy Śląskiej.

"Od 4 lipca do 31 sierpnia zamknięta dla ruchu zostanie tzw. obwodnica Panewnik. Objazd poprowadzony zostanie ul. Panewnicką w Katowicach oraz ulicami Oświęcimską i Piłsudskiego w Rudzie Śląskiej" - zasygnalizowali rudzcy samorządowcy.

"Zmiany w organizacji ruchu spowodowane są likwidacją przyczółków wiaduktów kolejowych, znajdujących się nad zamykaną drogą. Ulica ta na większości odcinka przebiega przez Rudę Śląską, jednak znajduje się w utrzymaniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach" - uściślili.

Połączenie zaczyna się na styku trzech miast: Katowic, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej, skrzyżowaniem z rudzką ul. Oświęcimską w rejonie węzła autostrady A4 "Chorzów Batory". Następnie przecina m.in. bocznice likwidowanej kopalni Wujek-Śląsk oraz Lasy Panewnickie.

"Obwodnica" kończy się w rejonie oczyszczalni ścieków Katowickich Wodociągów, skrzyżowaniem z katowicką ul. Panewnicką. Drogę tę często wybierają kierowcy z południowych dzielnic Katowic - na trasie do centrum miasta albo jadący od strony Chorzowa w kierunku Mikołowa - aby to centrum ominąć.

Biorąc pod uwagę problem komunikacyjny m.in. w tym rejonie, samorząd Katowic pracuje nad przygotowaniem przedłużenia przelotowej ul. Bocheńskiego (w praktyce równoległego do zamykanego teraz połączenia, bliżej centrum miasta). Dałoby ono nową trasę do południowych dzielnic Ligota i Panewniki.

Z końcem kwietnia br. urząd miasta, po konsultacjach z mieszkańcami, wybrał wariant przedłużenia ul. Bocheńskiego. To zachodni odcinek głównego układu komunikacyjnego wokół centrum; pozostałe jego części to Drogowa Trasa Średnicowa, autostrada A4 i droga krajowa nr 86 - ul. Murckowska.

Prace nad nowym połączeniem do południowych dzielnic miasta, odchodzącym od jednego z krańców tego "ringu", prezydent miasta Marcin Krupa sygnalizował m.in. w ostatniej samorządowej kampanii wyborczej. W rejonie obecnego zakończenia ul. Bocheńskiego, przy ul. Załęska Hałda, ma powstać też układ komunikacyjny powstającego kompleksu sportowego ze stadionem miejskim.

W 2019 r. miasto zamawiało wariantowe rozwiązania koncepcyjne dla poprowadzenia nowego dojazdu do dzielnicy Ligota-Panewniki - od planowanego na obecnym końcu ul. Bocheńskiego ronda do włączenia w rejon ulic: Hadyny, Kijowskiej i Wybickiego. W terenie to odległość ok. 1,8 km.

Przewidziano, że planowana droga będzie miała klasę Z (droga zbiorcza). Uwzględnione mają zostać: dwupoziomowe przekroczenie przebiegających tamtędy linii kolejowych, infrastruktura rowerowa (po stronie zachodniej), chodnik (po stronie wschodniej), odwodnienie i oświetlenie.

Konsultacje wypracowanych koncepcji odbywały się w listopadzie i grudniu ub. roku, za pomocą ankiety internetowej. Zaproponowano trzy warianty. Pierwszy wiódł na południe, równolegle do ul. Dobrego Urobku, wzdłuż terenów dawnej linii kolejowej do ul. Hadyny. Drugi i trzeci wariant były przesunięte na zachód (drugi z włączeniem do ul. Kijowskiej, trzeci do ul. Hadyny).

W efekcie konsultacji władze miasta zdecydowały o przygotowaniu tzw. wariantu alternatywnego, łączącego rozwiązania dwóch pierwszych wariantów, na podstawie którego zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej.

Przedłużenie ul. Bocheńskiego od lat znajduje się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice.

