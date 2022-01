Śląskie: Od poniedziałku zmiany w komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Od poniedziałku w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie zawieszonych ok. 20 linii autobusowych, a na ponad 70 będą obowiązywać rozkłady jazdy na dni bez zajęć szkolnych. Organizator transportu apeluje do pasażerów, by przed wyjściem na przystanek sprawdzali aktualne rozkłady w internecie.

Wprowadzane przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) zmiany są odpowiedzią na pogarszającą się sytuację epidemiczną. Wprowadzenie nauki zdalnej zmniejszyło liczbę pasażerów na poszczególnych liniach, wzrosła także liczba kierowców na kwarantannie.

Od poniedziałku zostaną zawieszone te linie, których głównym zadaniem jest dowożenie dzieci i młodzieży do szkół. Natomiast na ponad 70 liniach autobusowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne na dni robocze, kiedy nie ma zajęć w szkołach.

"Obowiązywanie tego typu rozkładów oznacza w wielu przypadkach utrzymanie stosunkowo dużej liczby połączeń w szczytach, czyli do ok. godziny 8 oraz po godzinie 14, oraz zmniejszenie oferty przewozowej w godzinach okołopołudniowych i popołudniowych" - wyjaśnia rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.

W Tychach - jedynym mieście w aglomeracji, gdzie jeżdżą także trolejbusy - zaplanowano również modyfikację ruchu na trzech liniach trolejbusowych A, B i C, gdzie - podobnie jak w przypadku wielu linii autobusowych - zostanie wprowadzony rozkład jazdy na dni bez nauki szkolnej.

ZTM przypomniał, że w komunikacji miejskiej obowiązują przepisy sanitarne, nakazujące noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Ponadto od 25 stycznia przewoźnicy autobusowi, tramwajowi i trolejbusowi mogą wprowadzać tzw. strefy ochronne (wydzielone), co dla pasażera oznacza brak możliwości zakupu biletu u kierowcy. ZTM zachęca do korzystania z innych kanałów sprzedaży, m.in. z automatów biletowych, aplikacji mobilnych i stacjonarnych punktów sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych zmian dostępne są na stronie internetowej ZTM https://rj.metropoliaztm.pl/news/.

Minionej doby w woj. śląskim wykryto 7603 nowe zakażenia koronawirusem, wobec rekordowych w skali doby 9916 dzień wcześniej. Zmarło 18 osób chorych na COVID-19, 14 z nich cierpiało na choroby współistniejące. Na kwarantannie przebywa ponad 163,7 tys. mieszkańców regionu. Ostatniej doby w woj. śląskim wykonano niespełna 21,6 tys. testów pod kątem koronawirusa, z których blisko 8,9 tys. dało pozytywny wynik.

