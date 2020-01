Śląskie: Otwarto obwodnicę Buczkowic - na trasie do Szczyrku

Obwodnicę Buczkowic (Śląskie), łączącą drogę ekspresową S1 z drogą nr 942, która prowadzi od Bielska-Białej m.in. do Szczyrku, otwarto w środę dla kierowców. Trasa powinna ułatwić dojazd w góry m.in. podczas rozpoczętych w tym tygodniu ferii zimowych.

Przetarg katowickiego ZDW na wykonawcę obwodnicy Buczkowic przeprowadzono w 2018 r.

Przygotowanie budowy obwodnicy Buczkowic trwało osiem lat.

Nowa droga o długości ok. 2,8 km jest ważna zarówno dla mieszkańców, jak i kierowców z całego kraju podróżujących w kierunku Szczyrku. Dotąd, po ominięciu Bielska-Białej drogą ekspresową S1, najczęściej zjeżdżali oni na wąską lokalną drogę biegnącą przez miejscowości Rybarzowice i Buczkowice. Budynki niemal przylegają tam do jezdni.

Koszt omijającej to połączenie nowej drogi, którą wybudowała na zamówienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach firma Drog-Bud z Częstochowy, wyniósł 55,35 mln zł (za prace budowlane). Ponad połowę tej kwoty pokrywa dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - w wysokości 44,34 mln zł.

Jednojezdniowa droga, której przebieg ustalono po długotrwałych konsultacjach, wiedzie od węzła trasy S69 do ronda na drodze 942 przy stacji paliw w Buczkowicach. O otwarciu trasy poinformował w środę urząd marszałkowski woj. śląskiego.

"Cieszę się, że nowa obwodnica Buczkowic może służyć mieszkańcom regionu, ale i turystom, chcącym skorzystać z wypoczynku w Beskidach. Dzięki tej inwestycji uda się usprawnić ruch, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić jakość podróży, a także zmniejszyć uciążliwość w ruchu tranzytowym" - ocenił cytowany w informacji urzędu marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Przetarg katowickiego ZDW na wykonawcę obwodnicy Buczkowic przeprowadzono w 2018 r. Wcześniej pod kątem tej inwestycji przygotowano unijny projekt oszacowany na 48,7 mln zł. Przewidziano w nim początkowo 36 mln zł dotacji z RPO. Ponieważ złożone w przetargu oferty nie zmieściły się w założonym budżecie, samorząd zwiększył finansowanie przedsięwzięcia.

Przygotowanie budowy obwodnicy Buczkowic trwało osiem lat. W latach 2010-11 przygotowano koncepcję przebiegu wraz z analizą różnych wariantów, a także przeprowadzono konsultacje społeczne. W 2012 r. zamówiono dokumentację projektową, a w następnym roku złożono wniosek o decyzję środowiskową.

W listopadzie 2013 r. rozpoczęły się protesty mieszkańców Rybarzowic, domagających się zmiany przebiegu drogi. W efekcie w kwietniu 2015 r. samorząd województwa zdecydował o zmianie, następnie prowadzono procedury związane ze zmianami projektu. We wrześniu 2016 r. negatywną opinię o nowym projekcie zgłosiła gmina, a w maju 2017 r. odwołanie od pozwolenia wodno-prawnego złożyli właściciele gruntów (zostało ono oddalone).

W efekcie wniosek do wojewody śląskiego o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej mógł zostać złożony w czerwcu 2017 r.; wojewoda wydał tę decyzję we wrześniu 2017 r. Ostatni z problemów dotyczył zaoferowanych w przetargu cen; udało się go rozwiązać decyzją Sejmiku Woj. Śląskiego.