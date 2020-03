Śląskie: Pasażerowie znów kupią bilet w autobusie bielskiego PKS

Od poniedziałku pasażerowie bielskiego PKS znów będą mogli kupić bilet u kierowcy – poinformowała w czwartek rzecznik bielskiego starostwa Magdalena Fritz. Dotychczas, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, było to niemożliwe.

Wiceprezes PKS Paweł Sadza zaznaczył, że decyzja została podjęta po konsultacji z kierowcami. Wskazał zarazem, że po wstrzymaniu lekcji w szkołach oraz apelach, by mieszkańcy pozostali w domach, podróżuje znacznie mniej pasażerów. "Przedsiębiorstwo musi także zwracać uwagę na przychody, żeby nie zachwiać finansami" - dodał.

Magdalena Fritz powiedziała, że każdy kierowca jest wyposażony w maseczkę, rękawiczki i płyn do dezynfekcji. "Od poniedziałku będzie +wychodził+ do pasażerów i sprzedawał bilety" - dodała.

Pasażerowie PKS nadal nie wejdą przednimi drzwiami i nie skorzystają z siedzeń bezpośrednio przy kierowcy. Jest to strefa wygrodzona taśmą. Na przystankach otwierane są wszystkie drzwi oprócz przednich.

Rzecznik starostwa poinformowała, że w cztery ostatnie marcowe dni robocze otwarty zostanie - dotychczas nieczynny z powodu zagrożenia epidemicznego - bielski dworzec autobusowy. Wówczas sprzedawane będą bilety miesięczne. "Władze PKS zachęcają jednak, aby robić to on-line. Jeśli już przychodzimy do kasy, to najlepiej płacić kartą i zachowywać sugerowane odległości w kolejce" - wskazała.

Bielskim PKS zarządza Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, który powstał, by organizować publiczny transport pasażerski w powiecie bielskim - w gminach Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice. Dysponuje blisko 90 autobusami.