Śląskie: Pięć autobusów Solaris zasiliło flotę bielskiego MZK

Pięć nowych autobusów niskopodłogowych i niskoemisyjnych Solaris Urbino IV zasiliło flotę komunalnego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej – podał w sobotę przewoźnik. Umowa na ich zakup opiewała na blisko 8 mln zł brutto.

Rzecznik MZK Agnieszka Dąbrowska poinformowała PAP, że autobusy do zajezdni dotarły w sobotę rano. W poniedziałek wejdą do eksploatacji.

Solarisy to 12-metrowe autobusy, które mogą pomieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Są wyposażone w silniki diesla, automatyczne skrzynie biegów, klimatyzację, a dodatkowo w system drugich drzwi otwieranych na zewnątrz, który ułatwi wsiadanie niepełnosprawnym. Są prawdopodobnie pierwszymi w Polsce, w których zamontowano system likwidujący bakterie i drobnoustroje w powietrzu. Chodzi o lampy UV rozlokowane na całej długości pojazdu przy kanałach klimatyzacji.

Umowa na zakup pięciu autobusów została podpisana przez MZK z Solaris Bus&Coach w maju br. Opiewała na niespełna 8 mln zł.

Nowe pojazdy zastąpią najstarsze we flocie, która liczy obecnie 131 autobusów.

Agnieszka Dąbrowska przypomniała, że w poniedziałek bielski przewoźnik podpisze z Solaris Bus&Coach umowę na dostawę kolejnych czterech autobusów. Będą to przegubowce. MZK zapłaci za nie 6,132 mln zł netto. Pojazdy powinny dotrzeć do Bielska-Białej na przełomie lutego i marca przyszłego roku. MZK obecnie dysponuje 20 przegubowcami, ale zwiększy ich liczbę do 24.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jest spółką komunalną, która wykonuje zadania w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Jest największym przewoźnikiem w okolicy.

