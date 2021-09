Śląskie: Pięć autobusów w październiku zasili flotę bielskiego MZK

Pięć nowych autobusów niskopodłogowych i niskoemisyjnych Solaris Urbino IV z początkiem października zasili flotę komunalnego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej – podał przewoźnik. Umowa na zakup opiewała na blisko 8 mln zł brutto.

Rzecznik MZK Agnieszka Dąbrowska poinformowała PAP, że podczas przekazania autobusów, bielski przewoźnik chce podpisać umowę na zakup kolejnych czterech pojazdów. Będą to przegubowce. MZK na początku września rozstrzygnął przetarg na ich dostawę. Wybrał ofertę Solaris Bus&Coach.

Umowa na zakup pięciu autobusów, które dotrą w październiku do Bielska-Białej, została podpisana w maju br. Opiewała na niespełna 8 mln zł. Są to 12-m pojazdy, które mogą pomieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących.

Rafał Zajas z firmy Solaris Bus&Coach wskazywał w maju, że autobusy będą wyposażone w dieslowskie silniki, automatyczne skrzynie biegów, klimatyzację, a dodatkowo system drugich drzwi otwieranych na zewnątrz, który ułatwi wsiadanie niepełnosprawnym. Podkreślał, że będą prawdopodobnie pierwszymi w Polsce, w których zamontowano system likwidujący bakterie i drobnoustroje w powietrzu. Chodzi o lampy UV rozlokowane na całej długości pojazdu przy kanałach klimatyzacji.

Nowe pojazdy zastąpią najstarsze we flocie, która liczy obecnie 131 autobusów. Prezes MZK Hubert Maślanka powiedział, że średni wiek pojazdu to ok. 9 lat.

Przegubowce, które kupuje MZK, Solaris Bus&Coach zaoferował w cenie 6,132 mln zł netto (7,542 mln zł brutto). Maślanka powiedział, że postępowanie jest przewidziane na siedem miesięcy, więc pojazdy powinny dotrzeć do Bielska-Białej na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Zastrzegł, że może jeszcze wpłynąć odwołanie drugiego oferenta.

"Jeśli jednak decyzja się uprawomocni, to będziemy mogli podpisać umowę z wybranym dostawcą. Planujemy to uczynić w pierwszych dniach października" - powiedział Maślanka.

MZK obecnie dysponuje 20 przegubowcami. Chce podwyższyć ich liczbę do 24.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jest spółką komunalną, która wykonuje zadania w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Jest największym przewoźnikiem w okolicy.

