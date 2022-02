Śląskie: Silny wiatr utrudnił pracę lotniska Katowice

Z powodu silnego wiatru port lotniczy Katowice w sobotę przed południem na kilka godzin musiał wstrzymać naziemną obsługę samolotów. Pasażerowie sześciu maszyn, które w tym czasie wylądowały, musieli czekać na możliwość ich opuszczenia, a kolejni pasażerowie czekali na odprawę.

O problemach pogodowych, które poskutkowały skumulowaniem w terminalu pyrzowickiego lotniska dużej liczby pasażerów, poinformował portal RMF24.pl. Choć w sobotę późnym popołudniem odprawa pasażerów i wyloty odbywały się już normalnie, zatory wciąż były w trakcie rozładowywania, a w trakcie odprawy było kilkaset osób.

Rzecznik lotniska Piotr Adamczyk wyjaśnił, że wstrzymanie obsługi naziemnej w sytuacji, gdy prędkość wiatru przekracza 40 węzłów (ok. 75 km na godzinę) jest obowiązkiem wynikającym z przepisów lotniczych. W takiej sytuacji - choć samoloty mogą bezpiecznie lądować - nie można m.in. podstawiać do nich schodów oraz załadowywać lub wyładowywać bagaży.

"Właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia. Około 12.30, gdy prędkość wiatru osłabła, możliwe było wznowienie obsługi naziemnej. Wszystkie służby dokładają starań, by jak najszybciej rozładować zatory. Czynne są wszystkie stanowiska odprawy" - powiedział rzecznik Katowice Airport.

Sytuację dodatkowo skomplikował fakt, że na sześć samolotów, które wylądowały w okresie wstrzymania obsługi naziemnej, pięć przyleciało spoza strefy Schengen. Pasażerów dotyczą wówczas bardziej czasochłonne procedury sanitarne związane z koronawirusem, co wydłuża obsługę po przylocie. Natomiast na przygotowanie samolotów i odprawę w terminalu czekali kolejni pasażerowie.

Przedstawiciele portu podkreślają, że procedury dotyczące wstrzymania obsługi przy silnym wietrze muszą być na lotniskach skrupulatnie przestrzegane, podobnie jak np. przepisy zakazujące startów w sytuacji, gdy w promieniu 8 km od lotniska szaleje burza w piorunami. Rzecznik przyznał, iż zdarza się, że pasażerowie są zdziwieni i zirytowani koniecznością wydłużonego oczekiwania na opuszczenie samolotu w sytuacji, gdy mimo wiatru maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku.

W sobotę do godz. 18.00 w woj. śląskim obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przed silnym wiatrem z południowego zachodu i zachodu o średniej prędkości od 40 do 50 km na godzinę, w porywach do 100 km.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, w sobotę od rana do godz. 15.00 w związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali w regionie 445 razy - najczęściej w powiatach: częstochowskim (32), zawierciańskim (31), będzińskim (29), cieszyńskim (28) i myszkowskim (25).

Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania z dróg i posesji powalonych przez wiatr drzew lub złamanych gałęzi oraz zabezpieczania uszkodzonych dachów domów i budynków gospodarczych - takich zgłoszeń było dotąd 57. Nie było osób poszkodowanych. "Nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń" - zastrzegła rzeczniczka.

Katowice Airport im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. W ubiegłym roku liczba odprawionych pasażerów wzrosła do 2,32 mln osób. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych.

