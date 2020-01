Śląskie: W ciągu kilku tygodni GZM chce ogłosić przetarg ws. Kolei Metropolitalnej

W ciągu kilku tygodni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce ogłosić przetarg na studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. Przetarg miał być w 2019 r., ale jego przygotowanie opóźniły konsultacje m.in. z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP PLK.

W drugiej połowie ub. roku władze GZM mówiły o pracach nad kolejnym krokiem - przetargiem na studium wykonalności Kolei Metropolitalnej, który miał być ogłaszany w listopadzie lub grudniu.

Jedną z podstaw dla opracowania studium będzie uzupełniona koncepcja Kolei Metropolitalnej.

W PLK trwają przygotowania do nowych inwestycji, nie są znane dotąd możliwości ich finansowania.

Kolej Metropolitalna to jeden z głównych projektów GZM - działającego od 2018 r. związku 41 samorządów, którego jednym z ustawowych zadań jest transport publiczny. Wykonana przez ekspertów Politechniki Śląskiej czterowariantowa koncepcja Kolei Metropolitalnej była gotowa w styczniu ub. roku, w kolejnych miesiącach uzupełniano ją o suplement przygotowywany na podstawie szerokich konsultacji.

W drugiej połowie ub. roku władze GZM mówiły o pracach nad kolejnym krokiem - przetargiem na studium wykonalności Kolei Metropolitalnej, który miał być ogłaszany w listopadzie lub grudniu.

Odpowiedzialny za transport członek zarządu Metropolii Grzegorz Kwitek pytany w środę o tę kwestię powiedział, że założenia do przetargu były konsultowane m.in. ze spółką PKP PLK, Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego czy Kolejami Śląskimi.

"Uwagi do założeń, które spłynęły, spowodowały drobne przesunięcie. Dość istotne uwagi, związane z planami inwestycyjnymi, które wcześniej nie były artykułowane, zgłosiły PLK. Zakładamy, że uda się ogłosić przetarg w ciągu kilku tygodni" - powiedział członek zarządu GZM.

Zaznaczył, że jedną z podstaw dla opracowania studium będzie uzupełniona koncepcja Kolei Metropolitalnej. Inną podstawą ma być zamówione kilka lat temu studium transportowe dla subregionu centralnego woj. śląskiego, do którego w ostatnich miesiącach powstawał tzw. koreferat. W tym roku aktualizowany będzie jeszcze tzw. model ruchu, przygotowany w ramach studium.

Kwitek wyjaśnił, że funkcjonowanie transportu na terenie GZM w ostatnim czasie zmieniało się - np. w ciągu ostatnich dwóch lat, także przy finansowym wsparciu Metropolii, o 20 proc. wzrosła liczba pasażerów Kolei Śląskich. Jednocześnie praktycznie wyczerpana została przepustowość głównych linii kolejowych, po których pociągi regionalne jeżdżą dziś razem z dalekobieżnymi i towarowymi.

"Wykonawca studium wykonalności będzie miał za zadanie na bieżąco patrzeć, co się dzieje. W tej chwili w PLK trwają prace nad nową strategią inwestycyjną. W najbliższej unijnej perspektywie finansowej ma zostać wykonane studium wykonalności rozbudowy odcinka linii Będzin - Zawiercie, z separacją ruchu regionalnego" - zaznaczył członek zarządu GZM.

"Docelowo separacja ma być od Zawiercia po Tychy" - zasygnalizował Kwitek. Przypomniał, że prace projektowe dla odcinka Będzin - Katowice Ligota dobiegają końca, a dla pozostałych odcinków trwają prace studialne. "Najmniej zaawansowany jest chyba odcinek Gliwice - Katowice, ale tu też będziemy pracować nad wykazaniem potrzeby separacji" - zapowiedział.

"Widzimy, że nasze plany dotyczące Kolei Metropolitalnej wpisują się w to, co robią już PLK. Jak to policzyliśmy, nie będzie trzeba aż tylu miliardów, ile początkowo zakładano, jeśli chodzi o dodatkowe potrzebne środki na Kolej Metropolitalną, bo część tych prac jest już projektowanych. Widzimy np. zapisane w Programie dla Śląska 4 mld zł pod hasłem Śląska Kolej Aglomeracyjna" - wskazał Kwitek.

Zastrzegł, że choć w PLK trwają przygotowania do nowych inwestycji, nie są znane dotąd możliwości ich finansowania - np., czy będzie można je wspierać z nowego budżetu Unii Europejskiej, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. "Jest jeszcze rządowy program Kolej Plus, który może w pewnych fragmentach dotyczyć także nas. Wykluczone kolejowo są np. Pyskowice" - zaznaczył członek zarządu Metropolii.

W czerwcu ub. roku kolei GZM i PKP PLK podpisały list intencyjny, w którym kolejowa spółka zadeklarowała m.in. wsparcie merytoryczne w pracach nad studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. Wymieniono tam również inwestycje realizowane lub planowane przez PLK, istotne dla przyszłej Kolei Metropolitalnej.

Zgodnie z listem intencyjnym wśród takich planowanych inwestycji PLK są m.in.: rozbudowa linii kolejowych nr 1 i 139 na odcinku Będzin-Katowice i Katowice Ligota, a także zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Gliwice Łabędy, wraz z budową nowego przystanku Gliwice Kopernik.

Planowane jest także opracowanie dokumentacji modernizacji lub budowy linii Tychy-Bieruń Stary-Nowy Bieruń. Inny projekt zakłada przebudowę infrastruktury kolejowej, drogowej stacji Dąbrowa Górnicza i przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg (GZM zapewniła do niego wkład finansowy).

W ocenie GZM kluczowe pod kątem rozwoju Kolei Metropolitalnej będą - zgodnie z zapowiedziami rządu realizowane w pierwszej kolejności przez PLK - rozbudowa linii kolejowej pomiędzy Będzinem i Katowicami oraz modernizacja tzw. magistrali węglowej od Chorzowa w stronę Tarnowskich Gór.