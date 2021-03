Śląskie: W GZM powstanie narzędzie planowania podróży transportem współdzielonym

W ciągu kilku miesięcy powinno powstać narzędzie umożliwiające mieszkańcom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) planowanie podróży z wykorzystaniem dostępnych środków transportu współdzielonego, jak samochody na minuty, rowery miejskie, wypożyczane hulajnogi i komunikacja miejska.

Narzędzie, nazywane "planerem multimodalnym", ma być efektem współpracy GZM oraz polskiego startupu z branży mobilnościowej o nazwie Vooom.

Jak powiedział PAP przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, jest to startup promujący zgodną z zainteresowaniem Metropolii ideę "mobility as a service" (mobilności jako usługi). Opracował on bezpłatnie dostarczane miastom narzędzie do planowania podróży poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych środków komunikacji, umożliwianych przez nie połączeń i ich kombinacji.

"To narzędzie najczęściej będzie używane tam, gdzie są sprawnie działające systemy rowerowe, hulajnóg elektrycznych czy carsharingu. Co prawda epidemia mocno krzyżuje nam szyki, sporo firm wycofuje się z tego rodzaju usług, ale myślę, że docelowo idea +mobility as a service+ będzie jednak wdrażana i jest ona koniecznością" - ocenił Karolczak.

Zgodnie z zapowiedzią firmy, planer ma pozwolić mieszkańcom wyznaczać optymalne trasy podróży, dowolnie łącząc ze sobą środki transportu współdzielonego, jak bezemisyjne samochody na minuty, hulajnogi, skutery i komunikacja miejska. Obecnie tego typu rozwiązanie na podstawie podobnego porozumienia jak z GZM, startup wdraża w Gdyni.

"Nam jeszcze trochę czasu zabierze opracowanie formuły sprzęgnięcia aplikacji wymiany danych. Choć wiele danych transportowych mamy już upublicznionych, nasz partner musi teraz opracować, jak z nich korzystać, żeby użytkownicy też mogli korzystać" - zaznaczył przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

"Ten proces potrwa pewnie kilka miesięcy, ale jest szansa, by docelowo w aplikacji można było ująć wszystkie środki transportu współdzielonego, rezerwować je i płacić za nie" - zasygnalizował Karolczak dodając, że celem jest zapewnienie mieszkańcom Metropolii sensownej alternatywy dla przemieszczania się prywatnymi autami.

Danych o bieżącym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w GZM, organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), dostarcza obecnie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), którego portal w unowocześnionej wersji udostępniono pasażerom z początkiem marca br. (pokazuje on m.in. rzeczywiste czasy odjazdów dla 7 tys. przystanków w GZM).

Modernizacja portalu SDIP 2 ma być jednym z działań GZM poprawiających funkcjonowanie elektronicznych kanałów komunikacji z pasażerami. Częścią systemu ma być też mobilna aplikacja dla użytkowników systemów Android oraz iOS. Prace nad nią dobiegają końca - wkrótce ma zostać opublikowana w Sklepie Play oraz AppStore.

Z końcem grudnia ub. roku Metropolia ogłosiła też przetarg na wykonanie modyfikacji dotychczasowego systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Docelowo miałby on m.in. umożliwiać opłacanie nie tylko przejazdów komunikacją miejską, ale też planowanym dziś Rowerem Metropolitalnym czy pojazdami transportu współdzielonego zewnętrznych usługodawców.

