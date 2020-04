Śląskie: W Metropolii aplikacja ułatwiająca korzystanie z transportu miejskiego

Nową aplikacją na urządzenia mobilne, która ma ułatwiać – także w czasie epidemii koronawirusa – korzystanie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), mogą już posługiwać się tamtejsi pasażerowie.

"Aplikacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM. Korzystanie z aplikacji mobilnej w czasie zagrożenia koronawirusem niesie ze sobą wiele korzyści" - ocenił cytowany w piątkowej informacji GZM dyrektor departamentu informatyki w urzędzie metropolitalnym Adam Krakowczyk.

"Opracowane przez nas narzędzie umożliwia zakodowanie biletów i zasileń pieniądza elektronicznego zakupionych na Portalu Klienta ŚKUP bez konieczności wizyty w kolekturze biletowej czy kiosku" - wyjaśnił Krakowczyk. Kodowanie karty przy użyciu własnego smartfona to kluczowa funkcjonalność nowego rozwiązania.

Kolejne funkcje to zgłaszanie awarii (z możliwością przesyłania zdjęć) i problemów (jak zbyt duża liczba pasażerów w pojeździe), dostęp do aktualnych rozkładów jazdy ZTM czy możliwość bezpośredniego kontaktu z organizatorem komunikacji (poprzez wysyłane wiadomości). Aplikacja wyświetla też dane o przypisanej karcie (zapisane środki, ulgi, daty ważności) oraz daje możliwość zmiany hasła i kodu PIN czy zablokowania karty.

Wdrożony w centralnej części regionu w 2015 r. (z kilkuletnim opóźnieniem) system ŚKUP krytykowany jest jako awaryjny, trudny w obsłudze i niefunkcjonalny. W założeniu karta miała być rodzajem portmonetki, umożliwiającej opłacanie różnych usług publicznych świadczonych przez samorządy regionu. W praktyce wykorzystywana jest głównie w komunikacji publicznej, jako nośnik biletów, w tym okresowych.

Ponieważ system działa offline, co umożliwia natychmiastowe kasowanie kartą biletu w kasowniku (bez łączenia z siecią), przekazywanie na kartę kupionych przez portal ŚKUP biletów trwa zwykle wiele godzin, na co często skarżą się użytkownicy. Ponadto, szczególnie w przypadku przejazdów jednorazowych, aby skorzystać z różnych wariantów biletów, trzeba wykonać przy kasowniku w pojeździe wiele skomplikowanych czynności.

W kontekście tych i innych niedogodności ZTM, który od 1 stycznia 2019 r. przejął w GZM organizację komunikacji miejskiej od trzech dotychczasowych organizatorów, zapowiadał pracę nad modyfikacją i docelowo zastąpieniem obecnego ŚKUP nowym rozwiązaniem. Zapowiadano też aplikację, która - jako nakładka na ŚKUP - miałaby zniwelować jego główne wady.

W efekcie, jak podały w piątek służby prasowe GZM, powstała Mobilna Aplikacja Pasażera - Mobilny ŚKUP. Jej obsługa zdaniem przedstawicieli Metropolii jest intuicyjna, a dodatkowym udogodnieniem jest samouczek. Narzędzie wykorzystuje radiowy standard komunikacji na krótką odległość NFC. Dzięki temu, aby zakodować bilet na karcie ŚKUP, wystarczy przyłożyć ją do telefonu (czytnik NFC posiada większość współczesnych smartfonów) i czekać na potwierdzenie.

Obecnie pełna funkcjonalność darmowej aplikacji, czyli możliwość kodowania danych online na karcie ŚKUP, dostępna jest jednak tylko w środowisku Android. Według służb GZM aktualna wersja systemu iOS ma ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają wykorzystania transmisji NFC do zapisania na kartach ŚKUP zakupionych na portalu biletów. Użykownicy telefonów z iOS mogą korzystać z pozostałych funkcji aplikacji.

Władze Metropolii akcentują, że aby zalogować się do aplikacji Mobilny ŚKUP, należy podać numer swojej karty oraz hasło. Login stanowi 16 cyfr numeru karty ŚKUP. Hasło dla karty ŚKUP tworzone jest automatycznie z numeru PESEL. Podczas pierwszego logowania do Portalu Klienta ŚKUP, pasażer miał możliwość zmiany loginu i hasła. Jeśli to zrobił i nie podał swojego emaila, nie ma możliwości samodzielnego zresetowania hasła. Można to zrobić wyłącznie osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeśli podano email, należy postępować według instrukcji systemu.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja, mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu, skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.

W związku z tym Metropolia w coraz szerszym zakresie koordynuje zadania związane z organizacją komunikacji miejskiej na jej terenie. Pracuje też nad wdrożeniem nowej wersji systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), która ma umożliwiać m.in. płatności za przejazdy bezpośrednio bankowymi kartami płatniczymi.