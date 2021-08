Śląskie: ZTM ogranicza kursy wskutek niedoborów kierowców

Kursy wybranych linii komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ograniczył lub zawiesił tamtejszy Zarząd Transportu Metropolitalnego – w związku z niedoborami kierowców, głównie u samorządowych przewoźników. ZTM uważa, że sytuację poprawi nowa formuła zamawiania przewozów.

Wśród rozwiązań doraźnych ZTM wprowadza zmiany, na które pozwalają postanowienia umów, zawartych jeszcze przez poprzednich organizatorów transportu. Oznacza to dotąd zmiany w rozkładach jazdy (weszły w życie 13 sierpnia br.) polegające na zawieszeniu dwóch linii i przeorganizowaniu trzech innych (w dwóch wypadkach chodzi o zmniejszenie liczby kursów, w trzecim - o objęcie równoległą do zawieszanej linią większej liczby przystanków).



Jako rozwiązanie systemowe Wawrzaszek wskazał na ogłoszony pod koniec lipca br. przetarg na obsługę w ciągu ośmiu lat połączeń komunikacyjnych przez ponad 300 autobusów miejskich.



Jak zaznaczył, po rozstrzygnięciu przetargu na zwiększy się elastyczność i możliwość szybszej reakcji w sytuacjach, gdy konieczne będzie pilne znalezienie zastępstw wśród kierowców lub zwiększenie częstotliwości kursowania, jak np. w czasie twardych lockdownów.

Elastyczne rozwiązania

- Teraz pojazdy zastępcze lub zastępstwo wśród kierowców mogą być szukane tylko w ramach jednej firmy, która obsługuje konkretną linię autobusową. Odpowiadają za to przewoźnicy, z którymi ZTM ma podpisane umowy, a które w wielu przypadkach były zawierane jeszcze przez poprzednich organizatorów komunikacji miejskiej. Wtedy zamawiana była obsługa konkretnych linii - przypomniał Warzaszek.- Poprzez zastosowanie nowych rozwiązań, będziemy mogli w sytuacjach nagłych zlecić obsługę kursów w obrębie jednej linii więcej niż jednemu przewoźnikowi. Oznacza to, że gdy jeden przewoźnik z różnych powodów nie będzie w stanie zapewnić pełnej obsługi rozkładu jazdy, wówczas będzie mógł zostać wzmocniony zasobami innej firmy, która takie moce będzie posiadać - dodał rzecznik ZTM.Jak jednak wynikało z sygnałów przedstawicieli GZM, trwający przetarg został ogłoszony przede wszystkim pod kątem dotychczasowych prywatnych przewoźników.Na przełomie 2020 r. i 2021 r. członkowie zgromadzenia GZM zgodzili się bowiem, aby Metropolia objęła udziały największych PKM-ów w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Dzięki temu, podobnie jak w przypadku należącego w całości do Metropolii PKM Świerklaniec, spółki te mają dostawać zlecenia w formule in-house, z pominięciem przetargów. Trwający przetarg ma obejmować pozostałe przewozy.Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Od maja br. uruchamiane są stopniowo finansowane bezpośrednio przez GZM tzw. linie metropolitalne, które mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.