Smart Intermodal: W drodze do Niemiec zdejmą 100 ciężarówek dziennie

Spółka logistyczna Laude.pl Smart Intermodal z Torunia podpisała z rosyjskim producentem United Wagon Company kontrakt zakupu 200 wagonów – platform do przewozu kontenerów o dużej pojemności. Będą one wykorzystane jeszcze w I połowie tego roku do transportu towarów w korytarzach Rosja - Polska – Rosja oraz Ukraina – Polska - Ukraina, które od jesieni zostaną przedłużone do Niemiec. Pociągi zastąpią dziesiątki TIR-ów na tych liniach.







Laude.pl Smart Intermodal kupuje innowacyjne wagony-platformy, o wydłużonym okresie na przeglądy okresowe, co obniża trzykrotnie koszty eksploatacji.

W oparciu o swój tabor oraz współpracę z PKP Cargo, Smart Intermodal oferuje już przewozy pociągami kontenerowymi na dwu trasach: Dniepropietrowsk - Kijów - Zamość oraz Moskwa – Brześć/Małaszewicze. Od jesieni przedłuży je do Zagłębia Ruhry.

Oferta pociągów intermodalnych Laude.pl Smart Intermodal ma być konkurencyjna do oferty przewoźników samochodowych w trzech aspektach, w tym atrakcyjna pod względem stawek frachtu na część towarów i bardziej ekologiczna.

