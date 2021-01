Solaris oferuje autobusy elektryczne czechowickiemu przewoźnikowi

Firma Solaris Bus&Coach jako jedyna wzięła udział w przetargu na dostawę dwóch elektrycznych autobusów przegubowych, który ogłosiło Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - wynika z protokołu otwarcia ofert, który w poniedziałek opublikował przewoźnik.

PKM chciałoby, aby autobusy dotarły do niego w pierwszej połowie 2022 r. Mają zastąpić wyeksploatowane 15-m. solarisy.

Przewoźnik podał w protokole z otwarcia ofert, że skłonny jest przeznaczyć na realizację zamówienia 9,171 mln zł. Propozycja firmy Solaris opiewa na 9,225 mln zł.

Przetarg obejmuje dostawę 18-m., przegubowych autobusów. Pierwszy ma dotrzeć do Czechowic-Dziedzic do końca marca 2022 r., a drugi do końca czerwca tegoż roku. Wykonawca ma także zbudować stację szybkiego ładowania na placu postojowym przystanku Czechowice-Dziedzice Silesia, a także wolnego ładowania w zajezdni.

Zakup jest realizacją projektu "Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach". PKM zabiega o jego dofinansowanie z pilotażowego programu łączącego fundusze unijne i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezes przewoźnika Rafał Kupczak poinformował w poniedziałek, że przedsiębiorstwo oczekuje na podpisanie umów z śląskim urzędem marszałkowskim i Funduszem. Od tego zależy sfinalizowanie zakupu.

Z informacji uzyskanych z czechowickim magistracie wynika, że całość projektu opiewa na 7,5 mln zł netto. Dofinansowanie z UE i Funduszu wyniosłoby po 3 mln zł; łącznie 6 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego przewoźnik chce zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW.

Flota PKM liczy obecnie 38 autobusów.