Sorry, taki mamy system - Elżbieta Bieńkowska na celowniku z powodu rozmów z Uberem

Urzędnicy Komisji Europejskiej nie „zachęcali” Ubera ani żadnej firmy do złożenia skargi - przekazała rzeczniczka KE Sonya Gospodinova pytana o doniesienie francuskiej gazety "Le Monde" o tym, że skargi Ubera na Francję i Niemcy, zostały dobrze przyjęte przez ówczesną komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbietę Bieńkowską. Co innego jest jednak w ujawnionych przez media materiałach. "Znakomite spotkanie z Bieńkowską - napisał lobbysta Ubera Mark MacGann, który uczestniczył spotkaniu z komisarz Bieńkowską. W innej notatce ze spotkania napisano z kolei: "Według niej skargi stanowią najszybszy sposób osiągnięcia naszych celów".

Niezadowolony z domniemanego "ograniczania działalności" Uber złożył skargę do Komisji Europejskiej po spotkaniu z komisarz Elżbietą Bieńkowską.

To "ucieczka do przodu" wobec skarg taksówkarzy w wielu krajach i procesów grożących Uberowi m.in. we Francji.

Zdaniem KE Elżbieta Bieńkowska "informowała o możliwości", a nie namawiała do składania skarg, jak przedstawia to prasa.

Skargi dotyczyły domniemanego "ograniczania działalności" Ubera. Złożono je w 2015 roku do Komisji Europejskiej (KE). Złożenie skarg poprzedzały spotkania lobbystów Ubera z Elżbietą Bieńkowską (wcześniej minister w rządzie Platformy Obywatelskiej). Wg ujawnionych materiałów komisarz Bieńkowska miała zachęcać Ubera w styczniu 2015 roku w Brukseli do ich składania.

"W przypadku gdy przedsiębiorstwo lub organizacja uzna, że jego interesy są kwestionowane przez prawodawstwo krajowe lub unijne, Komisja jest odpowiedzialna za poinformowanie o różnych możliwych środkach zaradczych. W niniejszej sprawie, ponieważ Uber zdecydował się złożyć skargę, zajmowały się nią służby komisarz ds. transportu. W żadnym momencie urzędnicy Komisji nie "zachęcali" Ubera ani żadnej firmy do złożenia skargi" - przekazała PAP Sonya Gospodinova.

Amerykańskiej firmie Uber oferującej przejazdy groziły procesy, między innymi we Francji, i zarząd postanowił przejść do ataku składając serię skarg dotyczącą swobody prowadzenia działalności biznesowej w UE.

Uber wykorzystywał wtedy wszelkie dostępne metody lobbingowe i inne, by doprowadzić do modyfikacji przepisów w wielu krajach i prowadzić tam działalność mimo protestów taksówkarzy, czy oskarżeń o łamanie prawa pracy.

Aferę Ubera opisał po raz pierwszy w niedzielę "Guardian". Brytyjski dziennik ujawnił 124 tys. wyciekłych dokumentów - nazwanych aktami Ubera - z lat 2013-17, w czasie gdy firma była kierowana przez jej współzałożyciela Travisa Kalanicka, które pokazują, jak określa to "The Guardian", wątpliwe etycznie praktyki dokonywane przez jej kierownictwo.

Co mówiła Bieńkowska na spotkaniach z Uberem?

Akta Ubera opublikowane przez brytyjski dziennik "sugerują, że pozwy wniesione przez Ubera przeciw Francji, Niemcom i Hiszpanii były częściowo zainspirowane (...) przez komisarz UE, Polkę Elżbietę Bieńkowską" - twierdzi z kolei "Le Monde".

"Znakomite spotkanie z Bieńkowską" - napisał główny lobbysta Ubera w Europie Mark MacGann, który uczestniczył w styczniu 2015 roku w Brukseli w spotkaniu z komisarz Elżbietą Bieńkowską (dawniej była minister w rządzie Donalda Tuska).

W innej notatce opisującej to samo spotkanie z Bieńkowską napisano: "Było bardzo pozytywne i konstruktywne. Według niej skargi na złamanie przepisów rynku wewnętrznego stanowią najbardziej klarowny i najszybszy sposób osiągnięcia naszych celów" - relacjonuje "Le Monde".

Uber złożył wówczas skargi Francję, Niemcy i Hiszpanię, rozważał też wniesienie kolejnych - na Belgię i Włochy.

Komisja Europejska odrzuca oskarżenia

Rzecznik KE, do której "Le Monde" zwrócił się o wyjaśnienia, powiedział, że Komisja nie zachęcała amerykańskiej firmy do składania skarg. Podczas opisanego spotkanie "przedstawiciele Ubera wspomnieli o możliwości wniesienia skargi i zapytali, co o tym myśli Komisja. Jeżeli firma lub organizacja obawia się, że jej interesy są zagrożone przez przepis krajowy lub wspólnotowy, to odpowiedzialnością Komisji jest poinformować ją o możliwych rozwiązaniach. W żadnym momencie jednak urzędnicy Komisji nie +zachęcali+ Ubera czy jakiegokolwiek innego przedsiębiorstwa do złożenia skargi" - oznajmił rzecznik.

"The Guardian" prowadził globalne śledztwo w sprawie wyciekłych plików dotyczących Ubera, dzieląc się danymi z redakcjami wchodzącymi w skład Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ).

